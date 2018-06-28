Источник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС

Первая
пресс-конференция по итогам саммита ЕС отменена из-за того, что одна из стран-участниц блокировала итоговый документ переговоров.
Одно государство ЕС отказалось поддержать итоговое заявление саммита в Брюсселе. Об этом в четверг сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска, объясняя отмену первой конференции по итогам встречи, передает ТАСС.
Представитель председателя Европейского совета: «Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты»
По данным источника агентства, эта страна — Италия, и она приняла решение блокировать итоговое заявление из-за разногласий по вопросу миграционного кризиса.
Источник: «Итальянский премьер-министр сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции».
Лидеры стран ЕС должны были после первой рабочей сессии саммита подписать документ, который содержит несколько частей. Они касаются торговли, отношений ЕС и США и вопросов безопасности.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим намерен добиться отмены соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на ту страну, в которую эти мигранты приехали. Напомним, власти Италии в июне отказались принимать в свои порты спасательные суда с нелегальными мигрантами, а также запретили своим кораблям оказывать помощь терпящим бедствие лодкам и судам с нелегальными переселенцами.
Представитель председателя Европейского совета: «Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты»
По данным источника агентства, эта страна — Италия, и она приняла решение блокировать итоговое заявление из-за разногласий по вопросу миграционного кризиса.
Источник: «Итальянский премьер-министр сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции».
Лидеры стран ЕС должны были после первой рабочей сессии саммита подписать документ, который содержит несколько частей. Они касаются торговли, отношений ЕС и США и вопросов безопасности.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим намерен добиться отмены соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на ту страну, в которую эти мигранты приехали. Напомним, власти Италии в июне отказались принимать в свои порты спасательные суда с нелегальными мигрантами, а также запретили своим кораблям оказывать помощь терпящим бедствие лодкам и судам с нелегальными переселенцами.
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