    Источник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС

    комментировать

    Источник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС

    Источник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС

    Первая пресс-конференция по итогам саммита ЕС отменена из-за того, что одна из стран-участниц блокировала итоговый документ переговоров.

    Одно государство ЕС отказалось поддержать итоговое заявление саммита в Брюсселе. Об этом в четверг сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска, объясняя отмену первой конференции по итогам встречи, передает ТАСС.

    Представитель председателя Европейского совета: «Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты»

    По данным источника агентства, эта страна — Италия, и она приняла решение блокировать итоговое заявление из-за разногласий по вопросу миграционного кризиса.

    Источник: «Итальянский премьер-министр сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции».

    смотретьНа саммите ЕС обсуждают мигрантов, торговые войны и антироссийские санкции
    На саммите ЕС обсуждают мигрантов, торговые войны и антироссийские санкции
    Лидеры стран ЕС должны были после первой рабочей сессии саммита подписать документ, который содержит несколько частей. Они касаются торговли, отношений ЕС и США и вопросов безопасности.

    смотретьВласти Италии запретили спасать суда с беженцами
    Власти Италии запретили спасать суда с беженцами
    Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим намерен добиться отмены соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на ту страну, в которую эти мигранты приехали. Напомним, власти Италии в июне отказались принимать в свои порты спасательные суда с нелегальными мигрантами, а также запретили своим кораблям оказывать помощь терпящим бедствие лодкам и судам с нелегальными переселенцами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru