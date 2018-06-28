На саммите ЕС обсуждают мигрантов, торговые войны и антироссийские санкции

Сегодня в Брюсселе главы европейских государств обсуждают одну из самых наболевших проблем Старого Света — миграционный кризис. На саммит ЕС съехались представители стран, которые уже превратились в убежища для нелегалов. Собравшиеся пытаются найти способ сдержать поток беженцев.
Мигранты, торговые войны, антироссийские санкции — вот список главных тем на сегодня. Миграционный кризис, охвативший Евросоюз 3 года назад и ставший одной из главных причин решения Великобритании покинуть сообщество, вновь оказался в центре внимания лидеров ЕС.
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации. Главная проблема заключается в том, что денег на новых мигрантов нет. Денег нет даже у Франции. Нельзя забывать и про Венгрию, которая строит стены на своих границах, Италию, которая отныне не будет принимать новых нелегалов, и Германию, которая полностью изменила принципы своей миграционной политики.
Виктор Орбан, председатель Правительства Венгрии: «Главная проблема — не миграция, а отсутствие демократии. Поэтому следующие полгода должны решить, сможет ли Европейская народная партия восстановить демократию в Старом Свете, наконец, сделать то, чего требуют люди».
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Во-первых, проситель убежища не должен внутри Евросоюза выбирать страну, где ему подавать заявление на предоставление убежища. Во-вторых, нельзя оставлять в одиночестве государства ЕС, которые в особенной мере затронул миграционный кризис».
Другими словами, никаких квот и распределений по требованию Брюсселя. Только как это все выглядеть на практике, никто до сих пор не понимает. Не понимают в Европе и как строить торговые отношения с Соединенными Штатами. Торговая война, объявленная Вашингтоном в виде пошлин на металлы, и ответные меры европейцев в форме отказа от яхт, мотоциклов, джинсов и арахисового масла — все это выглядит по крайней мере неубедительно. А тут еще официальное известие о встрече Владимир Путина и Дональда Трампа, назначенной на 16 июля в Хельсинки.
Все это не может не волновать европейцев, которые часто не понимают, как им действовать — с оглядкой на Соединенные Штаты или нет.
Еще один вопрос сегодняшней повестки дня касался антироссийских санкций. Прежде чем принять это политическое решение, участники саммита заслушают доклад Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о ходе реализаций минских соглашений. В контексте этого документа должно приниматься решение о санкциях.
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, известно, что Меркель и Макрон предложат санкции продлить. Впрочем, так всегда было до настоящего времени. Что будет на этот раз? Удастся ли Австрии и Италии создать антисанкционный блок, о котором и Курц и Конте говорили перед саммитом? Это наверное, самый главный вопрос.
Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации. Главная проблема заключается в том, что денег на новых мигрантов нет. Денег нет даже у Франции. Нельзя забывать и про Венгрию, которая строит стены на своих границах, Италию, которая отныне не будет принимать новых нелегалов, и Германию, которая полностью изменила принципы своей миграционной политики.
Виктор Орбан, председатель Правительства Венгрии: «Главная проблема — не миграция, а отсутствие демократии. Поэтому следующие полгода должны решить, сможет ли Европейская народная партия восстановить демократию в Старом Свете, наконец, сделать то, чего требуют люди».
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Во-первых, проситель убежища не должен внутри Евросоюза выбирать страну, где ему подавать заявление на предоставление убежища. Во-вторых, нельзя оставлять в одиночестве государства ЕС, которые в особенной мере затронул миграционный кризис».
Другими словами, никаких квот и распределений по требованию Брюсселя. Только как это все выглядеть на практике, никто до сих пор не понимает. Не понимают в Европе и как строить торговые отношения с Соединенными Штатами. Торговая война, объявленная Вашингтоном в виде пошлин на металлы, и ответные меры европейцев в форме отказа от яхт, мотоциклов, джинсов и арахисового масла — все это выглядит по крайней мере неубедительно. А тут еще официальное известие о встрече Владимир Путина и Дональда Трампа, назначенной на 16 июля в Хельсинки.
Все это не может не волновать европейцев, которые часто не понимают, как им действовать — с оглядкой на Соединенные Штаты или нет.
Еще один вопрос сегодняшней повестки дня касался антироссийских санкций. Прежде чем принять это политическое решение, участники саммита заслушают доклад Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о ходе реализаций минских соглашений. В контексте этого документа должно приниматься решение о санкциях.
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, известно, что Меркель и Макрон предложат санкции продлить. Впрочем, так всегда было до настоящего времени. Что будет на этот раз? Удастся ли Австрии и Италии создать антисанкционный блок, о котором и Курц и Конте говорили перед саммитом? Это наверное, самый главный вопрос.
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