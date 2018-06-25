Власти Италии запретили спасать суда с беженцами

Правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с мигрантами, подающим сигналы бедствия.

Как заявляют в Риме, суда с мигрантами отправляют сигналы SOS из ливийских территориальных вод, а значит, спасение людей — обязанность Ливии.



Италия, которая из-за географического положения стала основным пунктом прибытия беженцев, сейчас меняет миграционную политику. Власти страны уже закрыли порты и пригрозили остановить уплату взносов в Евросоюз, если в ЕС не пересмотрят пути распределения вынужденных переселенцев на континенте.



