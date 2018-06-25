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    Власти Италии запретили спасать суда с беженцами. беженцы, Италия, корабли и суда, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Италии запретили спасать суда с беженцами

    Власти Италии запретили спасать суда с беженцами

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    Власти Италии запретили спасать суда с беженцами

    Власти Италии запретили спасать суда с беженцами

      Правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с мигрантами, подающим сигналы бедствия.

      Как заявляют в Риме, суда с мигрантами отправляют сигналы SOS из ливийских территориальных вод, а значит, спасение людей — обязанность Ливии.

      Италия, которая из-за географического положения стала основным пунктом прибытия беженцев, сейчас меняет миграционную политику. Власти страны уже закрыли порты и пригрозили остановить уплату взносов в Евросоюз, если в ЕС не пересмотрят пути распределения вынужденных переселенцев на континенте.

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