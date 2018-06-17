Сотни мигрантов с судна Aquarius высадились в Испании

Судно Aquarius, на борту которого прибыли 629 мигрантов, зашло в порт испанского города Валенсия. Сотни мигрантов на протяжении недели пытались попасть в Европу.
Всего на борту Aquarius к берегам Испании прибыли 629 человек. Судно принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee, оно перевозило мигрантов, спасенных в Средиземном море.
В результате 274 мигрантов доставил в Валенсию корабль береговой охраны. Еще 106 мигрантов остались на борту Aquarius, судно уже вошло в порт. Последнюю часть нелегалов с Aquarius — 249 человек — доставит на берег судно ВМС Италии, сообщает El Pais.
Высадившихся на берег нелегалов встретили представители Красного Креста, медики осматривают мигрантов на предмет инфекционных заболеваний. Кроме того, люди нуждаются в помощи, так как страдают от гипотермии, обезвоживания и травм, полученных в пути.
Власти Испании позволят сотням прибывших мигрантов оставаться на территории страны в течение месяца. За это время будет решаться, кто из них имеет право на убежище в Испании. Но тем, кто его не получит, придется покинуть страну.
Напомним, история вокруг судна Aquarius приобрела широкий общественный резонанс после того, как итальянские власти отказались пустить его в свои порты и попросили власти Мальты принять нелегалов. Но мальтийская сторона также отказалась пропускать судно. В итоге нелегалы направились в испанскую Валенсию.
Ранее в МИД Франции заявляли, что готовы принять у себя тех мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям для предоставления убежища.
В результате 274 мигрантов доставил в Валенсию корабль береговой охраны. Еще 106 мигрантов остались на борту Aquarius, судно уже вошло в порт. Последнюю часть нелегалов с Aquarius — 249 человек — доставит на берег судно ВМС Италии, сообщает El Pais.
Высадившихся на берег нелегалов встретили представители Красного Креста, медики осматривают мигрантов на предмет инфекционных заболеваний. Кроме того, люди нуждаются в помощи, так как страдают от гипотермии, обезвоживания и травм, полученных в пути.
Власти Испании позволят сотням прибывших мигрантов оставаться на территории страны в течение месяца. За это время будет решаться, кто из них имеет право на убежище в Испании. Но тем, кто его не получит, придется покинуть страну.
Напомним, история вокруг судна Aquarius приобрела широкий общественный резонанс после того, как итальянские власти отказались пустить его в свои порты и попросили власти Мальты принять нелегалов. Но мальтийская сторона также отказалась пропускать судно. В итоге нелегалы направились в испанскую Валенсию.
Ранее в МИД Франции заявляли, что готовы принять у себя тех мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям для предоставления убежища.
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