СМИ: лидеры ЕС согласовали решение о продлении на 6 месяцев антироссийских санкций

По сообщениям дипломатических источников, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о том, что санкционный режим в отношении России останется без изменений и продлится еще на полгода.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в Евросовете, на проходящем в Брюсселе саммите лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России на полгода.
Дипломаты сообщили журналистам в кулуарах саммита, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров европейских стран о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине, к которым привязан санкционный режим ЕС в отношении РФ. В результате краткой дискуссии было принято политическое решение о продлении санкций на полгода.
Как напоминает ТАСС, после принятия политического решения саммита начнется официальная процедура продления санкций, которая вступит в силу после публикации решения Совета ЕС в Официальном журнале Евросоюза.
Ранее сообщалось, что после 15-часовых переговоров лидеры ЕС все же сумели договориться по итоговым соглашениям саммита, включая формулировки итогового документа о миграции. Накануне этого сделать не удалось из-за позиции Италии, которая блокировала принятие документа по итогам первой сессии переговоров.
Дипломаты сообщили журналистам в кулуарах саммита, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров европейских стран о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине, к которым привязан санкционный режим ЕС в отношении РФ. В результате краткой дискуссии было принято политическое решение о продлении санкций на полгода.
Как напоминает ТАСС, после принятия политического решения саммита начнется официальная процедура продления санкций, которая вступит в силу после публикации решения Совета ЕС в Официальном журнале Евросоюза.
Ранее сообщалось, что после 15-часовых переговоров лидеры ЕС все же сумели договориться по итоговым соглашениям саммита, включая формулировки итогового документа о миграции. Накануне этого сделать не удалось из-за позиции Италии, которая блокировала принятие документа по итогам первой сессии переговоров.
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