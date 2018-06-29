    Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции. Брюссель, Европейский союз, Италия, мигранты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТуск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

    Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

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    • Фото: Reuters © 2018, Heinz-Peter Bader
    Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

    Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

    Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции
    • Фото: Reuters © 2018, Heinz-Peter Bader

      • Переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе длились около 15 часов.

      Дональд Туск, глава Евросовета: «Главы 28 стран договорились по заключениям саммита, включая миграцию».

      Сообщение об этом появилось на странице Туска в Twitter.




      Информацию о том, что главы государств и правительств 28 стран Евросоюза после 15 часов переговоров все же достигли соглашения по формулировкам итогового документа о миграции, также сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, пишет ТАСС.




      смотретьИсточник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС
      Источник: Италия блокировала итоговый документ сессии саммита ЕС
      Накануне вечером была отменена первая пресс-конференция по итогам саммита ЕС. Сообщалось, что «одна из стран-участниц» блокировала итоговый документ первой сессии переговоров. О том, какая именно страна выступила против, официально объявлено не было, однако СМИ сразу же сообщили, что речь шла об Италии, премьер которой заявил, что не подпишет никаких заключений этой сессии саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции. Джузеппе Конте также намеревался добиться отмены Дублинского соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на первую из европейских стран, в которую они прибыли.

      смотретьНа саммите ЕС обсуждают мигрантов, торговые войны и антироссийские санкции
      На саммите ЕС обсуждают мигрантов, торговые войны и антироссийские санкции
      Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС намеревались после первой рабочей сессии саммита подписать документ, касающийся торговли, отношений ЕС и США в условиях взаимного введения пошлин, а также вопросов безопасности.

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