Туск: саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

Переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе длились около 15 часов.
Дональд Туск, глава Евросовета: «Главы 28 стран договорились по заключениям саммита, включая миграцию».
Сообщение об этом появилось на странице Туска в Twitter.
Информацию о том, что главы государств и правительств 28 стран Евросоюза после 15 часов переговоров все же достигли соглашения по формулировкам итогового документа о миграции, также сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, пишет ТАСС.
Накануне вечером была отменена первая пресс-конференция по итогам саммита ЕС. Сообщалось, что «одна из стран-участниц» блокировала итоговый документ первой сессии переговоров. О том, какая именно страна выступила против, официально объявлено не было, однако СМИ сразу же сообщили, что речь шла об Италии, премьер которой заявил, что не подпишет никаких заключений этой сессии саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции. Джузеппе Конте также намеревался добиться отмены Дублинского соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на первую из европейских стран, в которую они прибыли.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС намеревались после первой рабочей сессии саммита подписать документ, касающийся торговли, отношений ЕС и США в условиях взаимного введения пошлин, а также вопросов безопасности.
Сообщение об этом появилось на странице Туска в Twitter.
EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration.— Donald Tusk (@eucopresident) 29 июня 2018 г.
Информацию о том, что главы государств и правительств 28 стран Евросоюза после 15 часов переговоров все же достигли соглашения по формулировкам итогового документа о миграции, также сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, пишет ТАСС.
Deal agreed on migration. XB— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 29 июня 2018 г.
Накануне вечером была отменена первая пресс-конференция по итогам саммита ЕС. Сообщалось, что «одна из стран-участниц» блокировала итоговый документ первой сессии переговоров. О том, какая именно страна выступила против, официально объявлено не было, однако СМИ сразу же сообщили, что речь шла об Италии, премьер которой заявил, что не подпишет никаких заключений этой сессии саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции. Джузеппе Конте также намеревался добиться отмены Дублинского соглашения, согласно которому обязанности по размещению мигрантов ложатся на первую из европейских стран, в которую они прибыли.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС намеревались после первой рабочей сессии саммита подписать документ, касающийся торговли, отношений ЕС и США в условиях взаимного введения пошлин, а также вопросов безопасности.
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