Италия отказалась принимать в своих портах суда с нелегальными мигрантами

Вице-премьер Италии заявил, что страна большое не будет принимать в своих портах суда, которые перевозят нелегальных мигрантов.
Италия больше не хочет связываться с дельцами, перевозящими в Европу нелегальных мигрантов, поэтому не будет принимать в своих портах суда с мигрантами. Заявление опубликовал в субботу на своей странице в Facebook вице-премьер страны Маттео Сальвини.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «Пока судно Aquarius идет в Испанию (его прибытие ожидается завтра утром), два других судна под флагом Нидерландов, Lifeline и Seefuchs, находятся у побережья Ливии, ожидая груза в виде людей, брошенных контрабандистами. Пусть эти господа знают, что Италия больше не хочет быть причастна к незаконной иммиграции, поэтому им придется искать порты в других странах».
Напомним, на этой неделе итальянские власти закрыли порты для судна Aquarius, принадлежащего неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Судно перенаправили в Испанию, часть мигрантов согласилась принять также Франция.
Европейские политики тогда подвергли решение Рима жесткой критике. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа даже отменил встречу с французским коллегой Брюно ле Мэром.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «Пока судно Aquarius идет в Испанию (его прибытие ожидается завтра утром), два других судна под флагом Нидерландов, Lifeline и Seefuchs, находятся у побережья Ливии, ожидая груза в виде людей, брошенных контрабандистами. Пусть эти господа знают, что Италия больше не хочет быть причастна к незаконной иммиграции, поэтому им придется искать порты в других странах».
Напомним, на этой неделе итальянские власти закрыли порты для судна Aquarius, принадлежащего неправительственной организации SOS Mediterranee. На борту судна находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Судно перенаправили в Испанию, часть мигрантов согласилась принять также Франция.
Европейские политики тогда подвергли решение Рима жесткой критике. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа даже отменил встречу с французским коллегой Брюно ле Мэром.
Комментарии