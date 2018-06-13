Министр экономики Италии отменил визит во Францию из-за скандала с мигрантами

Глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил встречу с французским коллегой Бруно ле Мэром, которая должна была состояться в Париже.
Как сообщили РИА Новости в итальянском ведомстве, отмена визита связана с ситуацией вокруг судна с мигрантами Aquarius.
Представитель министерства экономики и финансов Италии: «В свете последних событий министр отменил визит во Францию. При этом завтра он отправится в Берлин, где встретится с главой Минфина ФРГ Олафом Шольцем».
Ранее Италия закрыла порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Власти Италии выпустили заявление, в котором говорится, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius и соблюдать международные договоры по спасению человеческих жизней.
Представитель правящей партии Франции «Вперед, республика!» Габриэль Атталь назвал позицию Италии «тошнотворной», а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений.
Представитель министерства экономики и финансов Италии: «В свете последних событий министр отменил визит во Францию. При этом завтра он отправится в Берлин, где встретится с главой Минфина ФРГ Олафом Шольцем».
Ранее Италия закрыла порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Власти Италии выпустили заявление, в котором говорится, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius и соблюдать международные договоры по спасению человеческих жизней.
Представитель правящей партии Франции «Вперед, республика!» Габриэль Атталь назвал позицию Италии «тошнотворной», а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений.
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