    Министр экономики Италии отменил визит во Францию из-за скандала с мигрантами

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    Министр экономики Италии отменил визит во Францию из-за скандала с мигрантами

    Министр экономики Италии отменил визит во Францию <nobr>из-за</nobr> скандала с мигрантами

    Глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил встречу с французским коллегой Бруно ле Мэром, которая должна была состояться в Париже.

    Как сообщили РИА Новости в итальянском ведомстве, отмена визита связана с ситуацией вокруг судна с мигрантами Aquarius.

    Представитель министерства экономики и финансов Италии: «В свете последних событий министр отменил визит во Францию. При этом завтра он отправится в Берлин, где встретится с главой Минфина ФРГ Олафом Шольцем».

    Ранее Италия закрыла порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Власти Италии выпустили заявление, в котором говорится, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius и соблюдать международные договоры по спасению человеческих жизней.

    Представитель правящей партии Франции «Вперед, республика!» Габриэль Атталь назвал позицию Италии «тошнотворной», а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений.

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