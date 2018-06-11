Италия и Мальта закрыли порты для судна с сотнями спасенных в море мигрантов

В Средиземном море дрейфует судно Aquarius, на борту которого находятся 629 спасенных в море мигрантов. Италия и Мальта отказываются их принимать.
Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини приказал закрыть итальянские порты для судна Aquarius, которое направлялось к берегам Сицилии. На борту судна под флагом Гибралтара, принадлежащего неправительственной организации SOS Mediterranee, находятся 629 мигратнов, спасенных в Средиземном море.
Судно Aquarius принимало участие в шести спасательных операциях, приняв на борт 629 беженцев, включая 123 несовершеннолетних, 11 детей и 7 беременных женщин.
В воскресенье вице-премьер Италии Сальвини предложил отправить судно на Мальту, назвав островное государство «более безопасным портом». Власти Мальты, в свою очередь, заявили, что спасательные операции Aquarius координировались спасательным центром в Риме, и отказались впустить судно с мигрантами в свои порты.
Сейчас переполненное людьми 74-метровое судно дрейфует в Средиземном море между Мальтой и Сицилией, пишет РИА Новости.
В пятницу власти Мальты, невзирая на шторм, отказались принять в своем порту другое судно, перевозившее 126 спасенных в море мигрантов. В итоге корабль принял сицилийский порт Поццалло.
Власти Италии выпустили заявление, в котором говорится, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius и соблюдать международные договоры по спасению человеческих жизней.
Судно Aquarius принимало участие в шести спасательных операциях, приняв на борт 629 беженцев, включая 123 несовершеннолетних, 11 детей и 7 беременных женщин.
В воскресенье вице-премьер Италии Сальвини предложил отправить судно на Мальту, назвав островное государство «более безопасным портом». Власти Мальты, в свою очередь, заявили, что спасательные операции Aquarius координировались спасательным центром в Риме, и отказались впустить судно с мигрантами в свои порты.
Сейчас переполненное людьми 74-метровое судно дрейфует в Средиземном море между Мальтой и Сицилией, пишет РИА Новости.
В пятницу власти Мальты, невзирая на шторм, отказались принять в своем порту другое судно, перевозившее 126 спасенных в море мигрантов. В итоге корабль принял сицилийский порт Поццалло.
Власти Италии выпустили заявление, в котором говорится, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius и соблюдать международные договоры по спасению человеческих жизней.
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