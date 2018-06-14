Франция согласилась принять часть мигрантов с судна Aquarius

В МИД Франции заявили, что страна примет часть беженцев с судна Aquarius, на котором находятся более 600 спасенных в море мигрантов. Италия и Мальта запретили судну вход в свои порты.
Как сообщили в МИД Франции по итогам телефонного разговора главы ведомства Жан-Ива Ле Дриана с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, Франция готова принять мигрантов с судна Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы МИД Франции: «Глава МИД Франции приветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, перевозящие людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации. Ле Дриан подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Франции пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA)».
Напомним, Италия закрыла порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Власти страны заявили, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius. Представитель правящей партии Франции «Вперед, республика!» Габриэль Атталь назвал позицию Италии «тошнотворной», а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил встречу с французским коллегой Бруно ле Мэром, которая должна была состояться в Париже.
Сообщение пресс-службы МИД Франции: «Глава МИД Франции приветствовал предложение Испании принять в порту Валенсии лодки, перевозящие людей с Aquarius, положив тем самым конец опасной гуманитарной ситуации. Ле Дриан подтвердил, что французские власти готовы оказать поддержку Испании, принимая во Франции пассажиров Aquarius, которые будут отвечать критериям предоставления права на убежище после того, как их ситуацию рассмотрит Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA)».
Напомним, Италия закрыла порты для судна Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов, спасенных в Средиземном море. Власти страны заявили, что «Италия не может в одиночку справляться с гигантским феноменом нелегальной миграции» и призвали Мальту оказать помощь cудну Aquarius. Представитель правящей партии Франции «Вперед, республика!» Габриэль Атталь назвал позицию Италии «тошнотворной», а президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил встречу с французским коллегой Бруно ле Мэром, которая должна была состояться в Париже.
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