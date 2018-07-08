Восточная дипломатия: о чем говорит приезд японской принцессы на ЧМ-2018

Чемпионат мира продолжает притягивать в Россию иностранных лидеров. На следующей неделе в
Санкт-Петербурге ждут президента Франции. На матчах своих команд уже побывали главы Южной Кореи, Сенегала, Португалии, Швейцарии, Хорватии, а также представители монарших дворов: король Бельгии и принцесса Японии.
Визит принцессы Хисако Такамадо, страстной футбольной болельщицы, стал историческим. В последний раз члены императорской семьи Японии приезжали в Россию 102 года назад, при императоре Николае II. В дни мундиаля принцессу Хисако Такамадо встречают не только в Саранске, но и в Казани и Екатеринбурге. Поездка на Урал запомнилась особо: Такамадо приехала в Храм на Крови, стоящий на месте расстрела семьи Романовых.
64-летняя Хисако Такамадо — вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Такамадо. Она занимает пост почетного председателя Японской ассоциации футбола.
По словам дипломатов, визит принцессы — это образец истинно восточной дипломатии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала коллег по «большой семерке» не ездить на чемпионат в Россию, и премьер Японии Синдзо Абэ действительно не поехал. Но принцесса Хисако при этом гостила обстоятельно, без спешки и не уставала повторять, как ей тут интересно — не только с футбольной точки зрения.
Хисако Такамадо, принцесса Японии: «Хочу сказать спасибо за то, как вы принимаете наших болельщиков, за такую поддержку на трибунах, она помогала побеждать. Я знаю, что вас поразило, как японские фанаты убирали за собой на стадионах. Матчи чемпионата помогают нам лучше понять друг друга».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
64-летняя Хисако Такамадо — вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Такамадо. Она занимает пост почетного председателя Японской ассоциации футбола.
По словам дипломатов, визит принцессы — это образец истинно восточной дипломатии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывала коллег по «большой семерке» не ездить на чемпионат в Россию, и премьер Японии Синдзо Абэ действительно не поехал. Но принцесса Хисако при этом гостила обстоятельно, без спешки и не уставала повторять, как ей тут интересно — не только с футбольной точки зрения.
Хисако Такамадо, принцесса Японии: «Хочу сказать спасибо за то, как вы принимаете наших болельщиков, за такую поддержку на трибунах, она помогала побеждать. Я знаю, что вас поразило, как японские фанаты убирали за собой на стадионах. Матчи чемпионата помогают нам лучше понять друг друга».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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