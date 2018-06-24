    Экс-армеец Хонда вырвал для Японии ничью в матче с Сенегалом

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    <nobr>Экс-армеец</nobr> Хонда вырвал для Японии ничью в матче с Сенегалом

    Экс-армеец Хонда вырвал для Японии ничью в матче с Сенегалом

    <nobr>Экс-армеец</nobr> Хонда вырвал для Японии ничью в матче с Сенегалом
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:2.

    Матч группы Н прошел на «Екатеринбург-Арене». Игру посмотрели более 32 тысяч болельщиков. Среди зрителей присутствовала японская принцесса Хисако Такамадо.

    Счет открыл на 11-й минуте нападающий Сенегала Садио Мане. А на 71-й забил сенегальский защитник Мусса Ваге. Он стал самым молодым африканским игроком (ему 19 лет и 8 месяцев), забившим на ЧМ-2018. В составе японской сборной голы забили полузащитники Такаси Инуи (на 34-й минуте) и экс-футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда (на 78-й).

    Сборные Японии и Сенегала обошли в группе Польшу и Колумбию, разделив первое место. У обеих команд по четыре очка. Следующий матч японцы сыграют в Волгограде с поляками, а сенегальцы в Самаре встретятся с колумбийцами.
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