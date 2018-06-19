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    Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу в Москве

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу в Москве

    Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу в Москве

    Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу в Москве
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Еще один матч в группе H на чемпионате мира по футболу завершился с неожиданным результатом — сборная Сенегала обыграла команду Польши.

    Встреча, которая состоялась на стадионе «Спартак», закончилась со счетом 2:1 в пользу африканской команды. При этом оба гола в ворота поляков можно назвать совершенно необязательными.

    На 38-й минуте мяч затрепыхался в сетке после рикошета от польского же защитника Тиаго Сионека, а на 60-й минуте Сенегал удвоил преимущество после ошибки на выходе вратаря Польши Войцеха Щесны — мяч в пустые ворота вкатил Мбайе Нианг.

    Все, что удалось полякам, — отыграть один мяч в самой концовке встречи. На 86-й минуте отличился Гжегош Крыковяк.

    Ранее в группе H сборная Японии в драматичном поединке обыграла Колумбию. Таким образом, оба главных претендента на выход в 1/8 финала из этой группы начали с поражений, и, вероятнее всего, кто-то из них останется за бортом плей-офф.
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