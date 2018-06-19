    Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в драматичном поединке в Саранске

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    • Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в драматичном поединке в Саранске

    Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в драматичном поединке в Саранске

    Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию в драматичном поединке в Саранске
  • Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

    • Сборная Японии сенсационно обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Это первая победа японцев над южноамериканцами в истории ЧМ. Почти весь матч команда Японии провела в большинстве.

    Драма в матче группы H в Саранске разыгралась в самом начале — уже на третьей минуте встрече состоялось первое на ЧМ удаление. Прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной получил полузащитник колумбийцев Карлос Санчес. За это же нарушение в ворота сборной Колумбии был назначен пенальти, который реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.

    Колумбийцы бросились отыгрываться, и это им удалось на 39-й минуте, когда Хуан Кинтеро ударом со штрафного обхитрил и стенку, и вратаря соперника. Однако во втором тайме игра у колумбийцев разладилась, они прижались к своим воротам, результатом чего стал второй гол — на 73-й минуте победу японцам принес Юя Осако — 2:1.

    Таким образом, сборная Японии из аутсайдера группы неожиданно превратилась в претендента на плей-офф. За триумфом команды на стадионе в Саранске наблюдала принцесса Японии Хисако Такамадо — почетный председатель Японской ассоциации футбола.

    Сегодня же свой матч в группе H проведут команды Польши и Сенегала.
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