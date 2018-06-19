    Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной. Мордовия, Япония, монархи и августейшие особы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпонская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

    Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

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    Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

    Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

    Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

      Сборную Японии на матче против Колумбии в Саранске поддержит принцесса Хисако Такамадо — почетный председатель Японской ассоциации футбола.

      Хисако Такамадо посещает матчи сборной Японии на всех чемпионатах мира по футболу с 1998 года. В Саранске она пробудет до 20 июня. Власти Мордовии подготовили для высокой гостьи культурную и экскурсионную программу. Сегодня она посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.

      Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Последний раз подобное произошло в 1916 году во время Первой мировой войны.

      Матч Колумбия — Япония в Саранске начнется в 15:00 по московскому времени.
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