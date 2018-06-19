Японская принцесса прилетела в Саранск на матч своей сборной

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Хисако Такамадо посещает матчи сборной Японии на всех чемпионатах мира по футболу с 1998 года. В Саранске она пробудет до 20 июня. Власти Мордовии подготовили для высокой гостьи культурную и экскурсионную программу. Сегодня она посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.Это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет. Последний раз подобное произошло в 1916 году во время Первой мировой войны.Матч Колумбия — Япония в Саранске начнется в 15:00 по московскому времени.