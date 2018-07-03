Японские футболисты убрали мусор и оставили записку на русском после поражения от Бельгии

Футболисты сборной Японии на русском языке попрощались с чемпионатом мира.
После матча 1/8 финала с Бельгией японские спортсмены убрались в раздевалке, а также оставили записку со словом «Спасибо» на русском языке, сообщает Daily Mail.
Таким образом, футболисты последовали примеру сознательных японских болельщиков, которые уже не раз убирали мусор на стадионах после матчей ЧМ-2018. Не стала исключением и встреча с Бельгией — после финального свистка фанаты из Японии вооружились синими мешками и собрали в них мусор.
Напомним, накануне в Ростове-на-Дону сборная Японии в драматичном матче уступила команде Бельгии. В начале второго тайма японцы отправили в ворота бельгийцев два мяча, однако подопечные Роберто Мартинеса смогли собраться и забить трижды. Теперь в четвертьфинале бельгийцам предстоит играть со сборной Бразилии.
Таким образом, футболисты последовали примеру сознательных японских болельщиков, которые уже не раз убирали мусор на стадионах после матчей ЧМ-2018. Не стала исключением и встреча с Бельгией — после финального свистка фанаты из Японии вооружились синими мешками и собрали в них мусор.
Напомним, накануне в Ростове-на-Дону сборная Японии в драматичном матче уступила команде Бельгии. В начале второго тайма японцы отправили в ворота бельгийцев два мяча, однако подопечные Роберто Мартинеса смогли собраться и забить трижды. Теперь в четвертьфинале бельгийцам предстоит играть со сборной Бразилии.
Комментарии