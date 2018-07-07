Проклятие казанских граффити: мэр города решил изобразить капитана сборной Хорватии

После вылета с чемпионата мира сборных Португалии, Аргентины и Бразилии российские болельщики начали шутить, что все дело в проклятии казанских граффити с изображением лидеров этих команд.
В 2017 году в Казани на Кубке конфедераций потерпела поражение сборная Португалии — тогда к приезду команды в городе появилось изображение Криштиану Роналду. В этом году к визиту в Казань сборных Аргентины и Бразилии в городе появились граффити с Лионелем Месси и Неймаром, и обе команды проиграли свои матчи и покинули чемпионат мира.
Мэр Казани Ильсур Метшин оценил шутки болельщиков и журналистов на тему проклятия граффити и пошел дальше — решил поддержать сборную России в ¼ финала с помощью изображения капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
Ильсур Метшин: «К сожалению, не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси со сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. И желаем победы нашей команды — начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. И наша сборная обязательно победит».
Градоначальник также поблагодарил Неймара, который разместил фото граффити в Instagram, благодаря чему о Казани узнали миллионы футбольных фанатов.
Ильсур Метшин: «Спасибо Неймару, который одним кликом поделился впечатлениями о Казани, и 98 миллионов подписчиков в одну секунду узнали о Казани, о России, о том, что здесь проходит чемпионат мира. Это, безусловно, большие новые возможности для Казани в будущем».
Матч ¼ финала ЧМ Россия — Хорватия начнется на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Мэр Казани Ильсур Метшин оценил шутки болельщиков и журналистов на тему проклятия граффити и пошел дальше — решил поддержать сборную России в ¼ финала с помощью изображения капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
Ильсур Метшин: «К сожалению, не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси со сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. И желаем победы нашей команды — начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. И наша сборная обязательно победит».
Градоначальник также поблагодарил Неймара, который разместил фото граффити в Instagram, благодаря чему о Казани узнали миллионы футбольных фанатов.
Ильсур Метшин: «Спасибо Неймару, который одним кликом поделился впечатлениями о Казани, и 98 миллионов подписчиков в одну секунду узнали о Казани, о России, о том, что здесь проходит чемпионат мира. Это, безусловно, большие новые возможности для Казани в будущем».
Матч ¼ финала ЧМ Россия — Хорватия начнется на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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