«Что ты смотришь на меня, приятель?»: Неймар поговорил со своим граффити в Казани

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар обратил внимание на граффити с его изображением, появившееся напротив гостиницы в Казани, в которой разместилась команда перед матчем ¼ финала.
На своей странице в Instagram форвард опубликовал фотографию граффити, сопроводив снимок смеющимися эмодзи словами: «Что ты смотришь на меня, приятель?».
Граффити с Неймаром на фасад одного из зданий рядом с отелем в Казани нанесли специально к приезду сборной Бразилии.
Годом ранее во время Кубка конфедераций на одном из зданий во дворе гостиницы, в которой размещались португальские футболисты, появилось изображение Криштиану Роналду. А через год там же неподалеку накануне матча 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции появился и Лионель Месси.
Матч ¼ финала ЧМ Бразилия — Бельгия начнется 6 июля в 21:00 по московскому времени.
Граффити с Неймаром на фасад одного из зданий рядом с отелем в Казани нанесли специально к приезду сборной Бразилии.
Годом ранее во время Кубка конфедераций на одном из зданий во дворе гостиницы, в которой размещались португальские футболисты, появилось изображение Криштиану Роналду. А через год там же неподалеку накануне матча 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции появился и Лионель Месси.
Матч ¼ финала ЧМ Бразилия — Бельгия начнется 6 июля в 21:00 по московскому времени.
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