Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

Накануне матча между Аргентиной и Францией в Казани появилось гигантское изображение Лионеля Месси. Шестиметровый портрет легендарного футболиста написали местные художники. Граффити разместили на стене дома — напротив отеля, где живет южноамериканская команда.
Накануне матча Аргентины и Франции в интернет-изданиях писали, что звезда футбола может оскорбиться. Год назад во время Кубка конфедераций здесь увековечили его конкурента за фанатскую любовь — Криштиану Роналду. Когда выяснилось, что в этой же гостинице будет жить не менее знаменитый аргентинец, кинулись дорисовывать. Такого аврала у художника Дмитрия Кудинова давно не было.
Дмитрий Кудинов, художник: «Мы рисовали до трех ночи и в пять вышли снова. Нам досталось два часа сна. Эскиз был подготовлен тоже за ночь».
При этом аргентинца попытались «взять на слабо», дорисовав Криштиану реплику: «Я забил четыре гола. Сможешь повторить, Лео?». Пытаясь угодить, казанские власти рисковали обидеть. То, что граффити Месси получилось меньше по размеру, чем подмигивающий Роналду, видно невооруженным глазом.
Ильсур Метшин, мэр Казани: «Он и ростом поменьше и забил пока меньше. Размер будет тогда, когда Аргентина выиграет. Вот три забьет, на мэрии сделаем граффити Месси. Я вам обещаю».
Последние штрихи к портрету доводили, когда сам футболист уже подъезжал. Явление Лео болельщиком прошло при большом скоплении фанатов.
Тем временем футбольные граффити в Казани входят в серию. Место напротив гостинцы еще есть, и в ближайшее время здесь, возможно, дорисуют бразильца Неймара.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Дмитрий Кудинов, художник: «Мы рисовали до трех ночи и в пять вышли снова. Нам досталось два часа сна. Эскиз был подготовлен тоже за ночь».
При этом аргентинца попытались «взять на слабо», дорисовав Криштиану реплику: «Я забил четыре гола. Сможешь повторить, Лео?». Пытаясь угодить, казанские власти рисковали обидеть. То, что граффити Месси получилось меньше по размеру, чем подмигивающий Роналду, видно невооруженным глазом.
Ильсур Метшин, мэр Казани: «Он и ростом поменьше и забил пока меньше. Размер будет тогда, когда Аргентина выиграет. Вот три забьет, на мэрии сделаем граффити Месси. Я вам обещаю».
Последние штрихи к портрету доводили, когда сам футболист уже подъезжал. Явление Лео болельщиком прошло при большом скоплении фанатов.
Тем временем футбольные граффити в Казани входят в серию. Место напротив гостинцы еще есть, и в ближайшее время здесь, возможно, дорисуют бразильца Неймара.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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