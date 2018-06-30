    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды. Казань, Месси, Роналду, живопись и художники, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

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    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды

      Накануне матча между Аргентиной и Францией в Казани появилось гигантское изображение Лионеля Месси. Шестиметровый портрет легендарного футболиста написали местные художники. Граффити разместили на стене дома — напротив отеля, где живет южноамериканская команда.

      Накануне матча Аргентины и Франции в интернет-изданиях писали, что звезда футбола может оскорбиться. Год назад во время Кубка конфедераций здесь увековечили его конкурента за фанатскую любовь — Криштиану Роналду. Когда выяснилось, что в этой же гостинице будет жить не менее знаменитый аргентинец, кинулись дорисовывать. Такого аврала у художника Дмитрия Кудинова давно не было.

      Дмитрий Кудинов, художник: «Мы рисовали до трех ночи и в пять вышли снова. Нам досталось два часа сна. Эскиз был подготовлен тоже за ночь».

      При этом аргентинца попытались «взять на слабо», дорисовав Криштиану реплику: «Я забил четыре гола. Сможешь повторить, Лео?». Пытаясь угодить, казанские власти рисковали обидеть. То, что граффити Месси получилось меньше по размеру, чем подмигивающий Роналду, видно невооруженным глазом.

      Ильсур Метшин, мэр Казани: «Он и ростом поменьше и забил пока меньше. Размер будет тогда, когда Аргентина выиграет. Вот три забьет, на мэрии сделаем граффити Месси. Я вам обещаю».

      Последние штрихи к портрету доводили, когда сам футболист уже подъезжал. Явление Лео болельщиком прошло при большом скоплении фанатов.

      Тем временем футбольные граффити в Казани входят в серию. Место напротив гостинцы еще есть, и в ближайшее время здесь, возможно, дорисуют бразильца Неймара.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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