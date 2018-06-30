На ЧМ-2018 стартует раунд плей-офф

Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи 1/8 финала.
В Казани встретятся сборные Аргентины и Франции. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке — на стороне европейской команды. Она преодолела групповой этап без поражений и набрала 7 очков. А вот Аргентина вышла в плей-офф только после напряженного матча с Нигерией. Путевку в следующий раунд ей принес гол защитника в самом конце матча.
В Сочи за выход в четвертьфинал сразятся Уругвай и Португалия. Их считают равными соперниками, поэтому интерес к этой игре особый. Уругвай набрал максимальные 9 очков и стал единственной командой, которая не пропустила на групповом этапе ни одного гола. При этом португальцы подарили футбольным фанатам лучший матч мундиаля. Их битву с испанцами уже назвали триллером имени Роналду. Интереса предстоящему добавляет и то, что на чемпионатах мира Португалия еще никогда не проигрывала Уругваю.
В Сочи за выход в четвертьфинал сразятся Уругвай и Португалия. Их считают равными соперниками, поэтому интерес к этой игре особый. Уругвай набрал максимальные 9 очков и стал единственной командой, которая не пропустила на групповом этапе ни одного гола. При этом португальцы подарили футбольным фанатам лучший матч мундиаля. Их битву с испанцами уже назвали триллером имени Роналду. Интереса предстоящему добавляет и то, что на чемпионатах мира Португалия еще никогда не проигрывала Уругваю.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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