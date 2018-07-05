    5 июля, 14:30. Брифинг Марии Захаровой

    К приезду сборной Бразилии в Казани представили граффити с Неймаром

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    К приезду сборной Бразилии в Казани представили граффити с Неймаром

    К приезду сборной Бразилии в Казани представили граффити с Неймаром

    К приезду сборной Бразилии в Казани представили граффити с Неймаром
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • На фасад одного из зданий в Казани к приезду сборной Бразилии нанесли граффити с Неймаром. Ранее в городе появились аналогичные изображения португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

    В Казани сборная Бразилии сразится в матче ¼ финала чемпионата мира с командой Бельгии. По словам представителя городского исполкома Жанны Белицкой, граффити видно из окон гостиницы, в которой разместятся бразильцы.

    Жанна Белицкая: «Мы предполагаем, что его будет видно из окон гостиницы, где разместится Неймар. Эскиз граффити появился вчера только в 23:00. Ночью приступили к работе над изображением».

    смотретьГлава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды
    Глава Казани пообещал нанести граффити с Месси на мэрию, если тот забьет трижды
    В 2017 году во время Кубка конфедераций в Казани на фасаде здания у отеля увековечили Криштиану Роналду, а через год там же неподалеку появился и Лионель Месси. В мэрии города сразу пообещали увековечить еще и Неймара, если сборная Бразилии выйдет в четвертьфинал.

    Матч ¼ финала ЧМ Бразилия — Бельгия начнется 6 июля в 21:00 по московскому времени.

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