К приезду сборной Бразилии в Казани представили граффити с Неймаром

На фасад одного из зданий в Казани к приезду сборной Бразилии нанесли граффити с Неймаром. Ранее в городе появились аналогичные изображения португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.
В Казани сборная Бразилии сразится в матче ¼ финала чемпионата мира с командой Бельгии. По словам представителя городского исполкома Жанны Белицкой, граффити видно из окон гостиницы, в которой разместятся бразильцы.
Жанна Белицкая: «Мы предполагаем, что его будет видно из окон гостиницы, где разместится Неймар. Эскиз граффити появился вчера только в 23:00. Ночью приступили к работе над изображением».
В 2017 году во время Кубка конфедераций в Казани на фасаде здания у отеля увековечили Криштиану Роналду, а через год там же неподалеку появился и Лионель Месси. В мэрии города сразу пообещали увековечить еще и Неймара, если сборная Бразилии выйдет в четвертьфинал.
Матч ¼ финала ЧМ Бразилия — Бельгия начнется 6 июля в 21:00 по московскому времени.
Жанна Белицкая: «Мы предполагаем, что его будет видно из окон гостиницы, где разместится Неймар. Эскиз граффити появился вчера только в 23:00. Ночью приступили к работе над изображением».
В 2017 году во время Кубка конфедераций в Казани на фасаде здания у отеля увековечили Криштиану Роналду, а через год там же неподалеку появился и Лионель Месси. В мэрии города сразу пообещали увековечить еще и Неймара, если сборная Бразилии выйдет в четвертьфинал.
Матч ¼ финала ЧМ Бразилия — Бельгия начнется 6 июля в 21:00 по московскому времени.
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