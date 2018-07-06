    Фанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов. Сочи, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов

    Фанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов

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    Фанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов

    Фанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов

      На чемпионате мира по футболу настала пора четвертьфинальных матчей. Сегодня в Нижнем Новгороде Уругвай сыграет с Францией, в Казани сразятся Бразилия и Бельгия. Завтра в Самаре на поле выйдут сборные Швеции и Англии, а в Сочи российским футболистам будут противостоять хорваты. Все билеты на стадион «Фишт» раскуплены, а 56% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, верят в победу.

      Как отмечает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, такого наплыва туристов курортный Сочи не видел, пожалуй, с Олимпиады: тысячи болельщиков со всего мира, свободных номеров нет. Сразу несколько российских авиакомпаний запустили дополнительные рейсы в Сочи, а на ранее запланированные отправили лайнеры большей вместимости.

      Спрос на авиабилеты после победы сборной России в 1/8 финала вырос в четыре раза. По статистике, которую приводят специалисты, активнее всего билеты покупались 2 июля, то есть на следующий день после игры с испанцами. В это же время в сочинских кафе начали бронировать столики на игру с хорватами. Рестораторы срочно ищут дополнительную мебель, чтобы всех разместить.

      Сборная России прилетела в Сочи накануне, а хорваты здесь уже несколько дней. Гостиница оцеплена охраной, у входа всегда дежурят фанаты, некоторые — по несколько дней. Болельщику из Казахстана удалось попасть внутрь гостиницы. Это считается особой удачей.

      Основная часть хорватских болельщиков прибудет в день матча — гости зафрахтовали несколько чартеров. Ожидается и президент Хорватии. Однако уже сейчас на улицах Сочи есть красно-белые флаги. Одна из компаний хорватов катается за своей сборной по всем городам.

      Матч Россия — Хорватия пройдет при полных трибунах. Билетов в продаже уже нет. Аншлаг ожидается и в сочинской фан-зоне. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию завтрашней встречи, начало — в 21:00 мск.

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