    Сборная России прилетела в Сочи на матч ¼ финала с хорватами

    1 комментарий
    Сборная России прилетела в Сочи на матч ¼ финала с хорватами

    Сборная России прилетела в Сочи на матч ¼ финала с хорватами

    Сборная России прилетела в Сочи на матч ¼ финала с хорватами

    Российские футболисты прилетели в Сочи, где 7 июля на стадионе «Фишт» поборются с командой Хорватии за путевку в полуфинал.

    Перед отлетом спортсмены провели тренировку на базе в Новогорске. Как рассказали в руководстве сборной, все игроки уже переварили победу над испанцами и настраиваются на предстоящий матч.

    Сборная Хорватии прилетела в Сочи еще в понедельник, 2 июля. Хорваты вышли в четвертьфинал, как и россияне, по итогам серии послематчевых пенальти.

    Первые полуфиналисты станут известны завтра. В Казани сразятся Бразилия и Бельгия, а в Нижнем Новгороде — Уругвай и Франция. Во французском посольстве не исключили, что в Россию может приехать президент Эммануэль Макрон, если его соотечественники пройдут в следующую стадию турнира.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru