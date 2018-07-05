Российские футболисты прилетели в Сочи, где 7 июля на стадионе «Фишт» поборются с командой Хорватии за путевку в полуфинал.
Перед отлетом спортсмены провели тренировку на базе в Новогорске. Как рассказали в руководстве сборной, все игроки уже переварили победу над испанцами и настраиваются на предстоящий матч.
Сборная Хорватии прилетела в Сочи еще в понедельник, 2 июля. Хорваты вышли в четвертьфинал, как и россияне, по итогам серии послематчевых пенальти.
Первые полуфиналисты станут известны завтра. В Казани сразятся Бразилия и Бельгия, а в Нижнем Новгороде — Уругвай и Франция. Во французском посольстве не исключили, что в Россию может приехать президент Эммануэль Макрон, если его соотечественники пройдут в следующую стадию турнира.
Сборная Хорватии прилетела в Сочи еще в понедельник, 2 июля. Хорваты вышли в четвертьфинал, как и россияне, по итогам серии послематчевых пенальти.
Первые полуфиналисты станут известны завтра. В Казани сразятся Бразилия и Бельгия, а в Нижнем Новгороде — Уругвай и Франция. Во французском посольстве не исключили, что в Россию может приехать президент Эммануэль Макрон, если его соотечественники пройдут в следующую стадию турнира.
Комментарии