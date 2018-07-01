    Определился соперник сборной России в ¼ финала ЧМ

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    • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples
    Определился соперник сборной России в ¼ финала ЧМ

    Определился соперник сборной России в ¼ финала ЧМ

    Определился соперник сборной России в ¼ финала ЧМ
  • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples

    • Сборная Хорватии обыграла по пенальти команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и станет соперником россиян в четвертьфинале турнира.

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Первый гол в ворота сборной Хорватии на второй минуте встречи забил Матиас Йёргенсен. Уже через три минуты хорватский нападающий Марио Манджукич сравнял счет. В дополнительное время выявить победителя не удалось. В серии пенальти сильнее оказались хорваты.

    Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи.

    смотретьРоссию захлестнула волна футбольного безумия после победы над испанцами
    Россию захлестнула волна футбольного безумия после победы над испанцами
    Ранее сборная России обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи также решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян.

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