Сборная Хорватии обыграла по пенальти команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и станет соперником россиян в четвертьфинале турнира.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Первый гол в ворота сборной Хорватии на второй минуте встречи забил Матиас Йёргенсен. Уже через три минуты хорватский нападающий Марио Манджукич сравнял счет. В дополнительное время выявить победителя не удалось. В серии пенальти сильнее оказались хорваты.
Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее сборная России обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи также решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян.
Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в четвертьфинале чемпионата cо сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее сборная России обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи также решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян.
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