    Сахалинский лев Лорд предсказал исход матча Россия — Хорватия

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    Сахалинский лев Лорд предсказал исход матча Россия — Хорватия

    Сахалинский лев Лорд предсказал исход матча Россия — Хорватия

    Лев Лорд, один из самых колоритных постояльцев Сахалинского зоопарка, сделал ставку на соперников россиян в четвертьфинальном матче, который состоится завтра на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Девятилетнему Лорду предстояло сделать выбор между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую — страны-соперницы. Хищник предпочел позавтракать из второй тарелки, причем вместе с мясом он сжевал даже флажок.

    Сахалинский зоопарк: «Надеемся, питомец ошибся в своих предсказаниях».

    ⚽️ 🦁 Лев из зоопарка на Сахалине попробовал себя в роли оракула — ему предложили предсказать исход матча ¼ финала…

    Опубликовано НТВ Пятница, 6 июля 2018 г.


    Самец выдры Гарри накануне дал такой же прогноз. Питомцу аквариума Сочи предложили два мяча, каждый из которых означал определенную сборную. В итоге, по мнению оракула, сильнейшей все же окажется команда Хорватии. А вот белая медведица Аврора из красноярского зоопарка патриотично предсказала победу сборной России.

    Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию игры.

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