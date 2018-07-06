Лев Лорд, один из самых колоритных постояльцев Сахалинского зоопарка, сделал ставку на соперников россиян в четвертьфинальном матче, который состоится завтра на стадионе «Фишт» в Сочи.
Девятилетнему Лорду предстояло сделать выбор между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую — страны-соперницы. Хищник предпочел позавтракать из второй тарелки, причем вместе с мясом он сжевал даже флажок.
Сахалинский зоопарк: «Надеемся, питомец ошибся в своих предсказаниях».
Самец выдры Гарри накануне дал такой же прогноз. Питомцу аквариума Сочи предложили два мяча, каждый из которых означал определенную сборную. В итоге, по мнению оракула, сильнейшей все же окажется команда Хорватии. А вот белая медведица Аврора из красноярского зоопарка патриотично предсказала победу сборной России.
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию игры.
Сахалинский зоопарк: «Надеемся, питомец ошибся в своих предсказаниях».
⚽️ 🦁 Лев из зоопарка на Сахалине попробовал себя в роли оракула — ему предложили предсказать исход матча ¼ финала…Опубликовано НТВ Пятница, 6 июля 2018 г.
Самец выдры Гарри накануне дал такой же прогноз. Питомцу аквариума Сочи предложили два мяча, каждый из которых означал определенную сборную. В итоге, по мнению оракула, сильнейшей все же окажется команда Хорватии. А вот белая медведица Аврора из красноярского зоопарка патриотично предсказала победу сборной России.
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию игры.
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