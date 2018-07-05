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    Медведица Аврора предсказала победу сборной России в матче с хорватами

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    • Фото: Reuters © 2018, Ilya Naymushin
    Медведица Аврора предсказала победу сборной России в матче с хорватами

    Медведица Аврора предсказала победу сборной России в матче с хорватами

    Медведица Аврора предсказала победу сборной России в матче с хорватами
  • Фото: Reuters © 2018, Ilya Naymushin

    • За несколько дней до четвертьфинального матча Россия — Хорватия, который состоится 7 июля в Сочи на стадионе Фишт, оракулы из разных российских зоопарков поделились своим видением исхода игры.

    Белая медведица Аврора из красноярского зоопарка предсказала победу сборной России. Перед животным поставили два арбуза с флагами сборных. Медведица выбрала ягоду с флагом российской команды, сообщает РИА Новости.

    Медведица Аврора предсказала победу сборной России в матче с хорватами. животные, медведи, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Свой прогноз на предстоящий четвертьфинал дал и самец выдры Гарри. Питомцу аквариума Сочи предложили два мяча, каждый из которых означал определенную сборную. В итоге, по мнению оракула, сильнейшей все же окажется команда Хорватии, пишет «Российская газета».

    Ранее Гарри успел точно предсказать поражение россиян в поединке с Уругваем.

    Сборные России и Хорватии определят участника полуфинала ЧМ-2018 в эту субботу, 7 июля. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию четвертьфинальной встречи.

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