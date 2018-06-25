Тигрица, кит, лемур, енот и олень предсказали победу России в матче с Уругваем

Тигрица Юнона, живущая в красноярском зоопарке флоры и фауны, предсказала победу сборной России в матче против Уругвая. Такой же прогноз сделали белый кит из дельфинария Анапы, лемур из Северского природного парка, олень из Центра арктического туризма в
Нарьян-Маре и енот из Иркутского зоосада.
Любимица красноярского зоопарка по кличке Юнона делала свой выбор между двумя коробками в цветах флагов России и Уругвая, в которых лежало звериное лакомство. За ее предсказанием наблюдали посетители. Полосатый оракул заставил зрителей понервничать: Юнона не сразу определила победителя. Она внимательно изучила обе коробки, но в конце концов остановила свой выбор на той, которая символизирует сборную России. Наблюдавшие за ней зрители активно подбадривали тигрицу и переживали. Когда тигрица вскрыла коробку России, ее предсказание встретили бурными аплодисментами.
Победу российских футболистов в матче с уругвайцами предсказал и белый кит по кличке Пузырь, который обитает в дельфинарии Анапы. Он любит играть в мяч, поэтому ему предложили именно этот вариант гадания, передает ТАСС.
В бассейн к киту бросили два мяча с флагами России и Уругвая. Пузырь взял тот, который символизируют нашу команду, и отнес его к тренеру. К слову, ранее кит предсказывал и победу России над Египтом.
Такое же предсказание сделала самка черно-белого лемура по кличке Мила, которая живет в Северском природном парке под Томском. Она предпочла коробочку с лакомством, на которой был изображен флаг России.
Мила в третий раз выступила в роли оракула. Стоит отметить, что она угадывала победу России в предыдущих двух матчах с Египтом и Саудовской Аравией.
Северный олень по кличке Марик из Центра арктического туризма в Нарьян-Маре тоже поддержал общее предсказание животных-оракулов. Он выбирал из двух мисок с яблоками.
Очки засчитывались той команде, из миски которой он предпочитал есть первой. Согласно его предсказанию, в первом тайме Уругвай должен забить гол. Но в последующие два захода к мискам Марик неизменно шел к российской миске. Таким образом, олень предсказал России победу со счетом 2:1.
Енот Нафаня из Иркутского зоосада тоже предпочел тазик с яблоками, на котором был изображен российский флагом.
Из общего ряда предсказателей выбилась только сочинская выдра-оракул Гарри. Его выбор оказался непатриотичным. Самец выдры предсказал победу Уругвая, выбрав мяч с флагом этой страны.
Матч Уругвай — Россия пройдет сегодня в Самаре. Начало — в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи, которая определит лидера группы А. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.
Победу российских футболистов в матче с уругвайцами предсказал и белый кит по кличке Пузырь, который обитает в дельфинарии Анапы. Он любит играть в мяч, поэтому ему предложили именно этот вариант гадания, передает ТАСС.
В бассейн к киту бросили два мяча с флагами России и Уругвая. Пузырь взял тот, который символизируют нашу команду, и отнес его к тренеру. К слову, ранее кит предсказывал и победу России над Египтом.
Такое же предсказание сделала самка черно-белого лемура по кличке Мила, которая живет в Северском природном парке под Томском. Она предпочла коробочку с лакомством, на которой был изображен флаг России.
Мила в третий раз выступила в роли оракула. Стоит отметить, что она угадывала победу России в предыдущих двух матчах с Египтом и Саудовской Аравией.
Северный олень по кличке Марик из Центра арктического туризма в Нарьян-Маре тоже поддержал общее предсказание животных-оракулов. Он выбирал из двух мисок с яблоками.
Очки засчитывались той команде, из миски которой он предпочитал есть первой. Согласно его предсказанию, в первом тайме Уругвай должен забить гол. Но в последующие два захода к мискам Марик неизменно шел к российской миске. Таким образом, олень предсказал России победу со счетом 2:1.
Енот Нафаня из Иркутского зоосада тоже предпочел тазик с яблоками, на котором был изображен российский флагом.
Из общего ряда предсказателей выбилась только сочинская выдра-оракул Гарри. Его выбор оказался непатриотичным. Самец выдры предсказал победу Уругвая, выбрав мяч с флагом этой страны.
Матч Уругвай — Россия пройдет сегодня в Самаре. Начало — в 17:00 мск. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи, которая определит лидера группы А. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.
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