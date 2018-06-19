    Сборная России победила египтян в Петербурге и вышла в плей-офф ЧМ-2018

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    • Фото: Reuters © 2018, Dylan Martinez
    Сборная России победила египтян в Петербурге и вышла в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная России победила египтян в Петербурге и вышла в плей-офф ЧМ-2018

    Сборная России победила египтян в Петербурге и вышла в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Dylan Martinez

    • Подопечные Станислава Черчесова одержали вторую победу на домашнем первенстве планеты и завоевали путевку в плей-офф турнира.

    Сборная России по футболу досрочно завоевала путевку в 1/8 финала домашнего мундиаля после блестящей победы над командой Египта. Команда Станислава Черчесова выиграла второй матч группового этапа, состоявшийся в Северной столице и собравший на трибунах 64 тысячи 468 зрителей, со счетом 3:1. Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию встречи.

    Счет в матче был открыт благодаря автоголу капитана египтян Ахмеда Фатхи в самом начале второго тайма. Но дальше мяч в ворота сборной Египта отправляли уже российские игроки. На 59-й минуте это сделал Денис Черышев. Спустя три минуты отличился Артём Дзюба.

    Однако и один гол записали в этом матче на свой счет футболисты африканской команды. На 73-й минуте мяч в ворота Игоря Акинфеева с пенальти отправил звездный нападающий египтян Мохамед Салах — 3:1.

    Лучшим игроком встречи назван Денис Черышев.

    Добавим, россияне, в первом матче разгромившие сборную Саудовской Аравии (5:0), вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые за 32 года.

    ❗️3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗️ Игра была 🔥🔥🔥.

    Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.

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