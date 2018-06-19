НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию второго матча в группе A между сборными России и Египта. Встреча проходит в
Санкт-Петербурге, на трибунах — аншлаг.
После разгрома Саудовской Аравии (5:0) российские болельщики переполнены надеждами на повторение успеха. В случае победы над Египтом сборная России гарантирует себе путевку в плей-офф. Победу россиян предсказывают и букмекеры, и эрмитажный кот-оракул Ахилл. Впрочем, при определенном раскладе российскую команду устроит и ничья.
Египтяне на этот матч настроены решительно. В этом матче, как ожидается, команду «фараонов» усилит один из лучших нападающих мира Мохамед Салах, пропустивший начало турнира из-за травмы. Однако в стане сборной России заверили: как остановить Салаха, они знают.
Египтяне на этот матч настроены решительно. В этом матче, как ожидается, команду «фараонов» усилит один из лучших нападающих мира Мохамед Салах, пропустивший начало турнира из-за травмы. Однако в стане сборной России заверили: как остановить Салаха, они знают.
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