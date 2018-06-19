    Россия — Египет. Текстовая трансляция

    ЧМ-2018: Россия — Египет

    13 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: Россия — Египет

    ЧМ-2018: Россия — Египет

    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: Россия — Египет
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    • 3:1
    Россия — Египет
    81
    Прекрасный шанс был у Головина забить четвертый гол после зрячего паса Смолова, но завозился.
    79
    Еще одна замена у сборной России. Смолов вместо Дзюбы.
    78
    И снова требуют египтяне пенальти — Кутепов завалил в штрафной Аль-Мохамади. Но нет, судья не стал даже смотреть повтор.
    75
    И тут же Черчесов делает замену. Кузяев вместо Черышева.
    74
    Салах у точки, мощный удар под перекладину — ГОЛ!
    72
    И все же пенальти в ворота Акинфеева.
    72
    Фол против Салаха. Судья указывает на стандарт на линии штрафной, египтяне требуют пенальти и видеоповтор.
    68
    И следом еще одна замена в стане Египта — вместо висящего на карточке Трезеге вышел Рамадан — еще один нападающий.
    64
    Эктор Купер в отчаянии снимает опорника и выпускает нападающего — Варда вместо Эль-Нени.
    62
    Дзюба выиграл верх после очередной подачи и пробил в обход вратаря. Это разгром.
    62
    И снова ГОООООЛ! 3:0. Дзюба
    59
    На этот раз без какой-либо помощи египтян. Пас Фернандеса в центр штрафной, Черышев бьет без подготовки — мяч в воротах.
    59
    ГОООООЛ! 2:0. Черышев
    57
    Первая желтая карточка — Трезеге за разговоры.
    56
    Очень опасная атака, упустили Салаха, дали пробить, но сумели отбиться.
    55
    Вторая подача углового ни к чему не привела.
    54
    Угловой, подача Самедова, но мяч снова ушел за лицевую.
    50
    «Россия, Россия!» разносится над стадионом. Болельщики празднуют.
    47
    И это был автогол. После череды забросов в штрафную у Фатхи не выдержали нервы, и он ткнул мяч в дальний угол своих же ворот.
    47
    ГООООООЛ!!!!! 1:0
    46
    Замен пока нет.
    46
    Второй тайм стартовал.
    46
    Команды возвращаются на поле. Посмотрим, стали ли тренеры что-то кардинально менять.
    46
    Зато россияне больше двигались и суммарно пробежали почти 58 км против 55 км у Египта.
    46
    Статистика говорит, что в первом тайме мячом чуть больше владели египтяне — 54% против 46%.
    46
    Во всяком случае болельщики обеих команд выглядят вполне довольными происходящим.
    46
    Не сказать, чтобы первый тайм пестрел опасными моментами, но и скучным этот матч точно не назвать.
    46
    Первый тайм завершен. По-прежнему 0:0.
    44
    Нелегко приходится Дзюбе, египтяне не дают ему ни малейшего пространства и то и дело заваливают на газон. Но все в рамках правил.
    41
    А вот и Салах во всей своей красе, пара финтов, защитники не у дел, удар. Но мимо.
    40
    И снова угловой и подача на Дзюбу, тот даже выиграл борьбу, пробил, но мимо.
    39
    Хлесткий удар Черышева, но на пути мяча оказался судья. Прилетело ему прилично…
    37
    Не прошел очередной навес на Дзюбу — слишком мягко и очевидно для вратаря.
    34
    Жирков спас от верного гола — накрыл удар Салаха, который находился в паре метров от ворот.
    33
    Египтяне совершенно не хотят рисковать и никуда не торопятся. Салах выжидает удачный пас себе на рывок.
    31
    Очередной штурм египетской штрафной, заброс на Фернандеса, но тот в окружении защитников. Безрезультатно.
    27
    Ряд опасных навесов в штрафную на Дзюбу, неразбериха между вратарем и защитниками Египта, но мяч в ворота не летит.
    24
    Египетский Трезеге пытался мощно пробить дальним ударом, защитники накрыли.
    23
    И все же заметно, что несколько устали футболисты. Паузы в игре стали длиннее.
    21
    20 минут матча позади. Быстрый гол не случился, но сборная России не снижает темпа.
    18
    Еще один штрафной у ворот Египта. Подача Жиркова и мощный удар Черышева, но выше перекладины.
    18
    Самедов со стандарта навешивал в штрафную. Но египетский голкипер не дремлет.
    16
    А вот и первый опасный момент у ворот Акинфеева. Мяч пролетел в полуметре от штанги.
    16
    Второй угловой также ни к чему не привел. Египтяне события не форсируют.
    15
    Первый угловой у ворот сборной России — мяч уходит на второй корнер.
    12
    Салах пока почти без мяча, защитники сборной России начеку.
    11
    Фернандес ловко принял мяч в штрафной, закинул его Дзюбе, тот попытался пробить, но неудачно — слишком много египтян вокруг.
    10
    Сборная России заметно активнее, явно нацелились на быстрый гол.
    8
    Подача Жиркова к опасному моменту не привела, но российские футболисты продолжают атаковать.
    7
    Штрафной на половине сборной Египта. Самедов подает в штрафную, но Зобнин не дотянулся, мяч ушел на угловой.
    5
    Угловой решили разыграть, навес Самедова в штрафную — Игнашевич бьет головой. Голкипер на месте.
    4
    Первый удар по воротам Египта — мяч уходит на угловой.
    2
    Осторожно начали команды. Вперед с первых минут никто решил не рваться.
    1
    Стартовый свисток! Матч сборных России и Египта начался.
    смотреть
    Две крупнейшие букмекерские конторы Великобритании тоже склоняются в сторону победы сборной России, как и эрмитажный кот Ахилл. А вот иркутский енот Нафаня с ними не согласен — тот отдал предпочтение «фараонам».
    Знаменитый тренер Жозе Моуринью еще до начала турнира предсказал выход России из группы и, по его прогнозу, произойдет это именно после «тяжелого» матча с Египтом.
    Отзвучал национальный гимн Египта, после чего стадион на Крестовском огласило громкое хоровое исполнение гимна России.
    Состав сборной России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Юрий Газинский, Александр Головин, Денис Черышев, Артём Дзюба.
    В сборной России место травмированного Алана Дзагоева занял полузащитник Денис Черышев, а нападающий Фёдор Смолов уступил свое место Артёму Дзюбе.
    Состав сборной Египта: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Мохамед Абдуль-Шафи, Али Габр, Ахмед Хегази, Тарек Хамед, Мохамед Эль-Нени, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хассан, Мохамед Салах, Марван Мохсен.
    Лидер сборной Египта Мохамед Салах, как и ожидалось, начинает матч против россиян с первых минут.
    И вот уже команды выходят на поле.
    смотреть
    Александр Самедов в интервью НТВ подчеркнул: корона ни у кого не выросла, и все понимают, что «следующая игра — самая важная и решающая».
    Футболисты сборной России при подготовке к матчу практически хором заверяли, что о разгроме Саудовской Аравии они уже забыли и сосредоточены на Египте.
    Правда, за два с лишним часа до начала встречи Петербург накрыл ливень. Справится ли дренаж?
    Гидрометцентр прогнозировал во время матча «настоящую питерскую погоду» — дождь и +15. Несмотря на это, крышу стадиона на Крестовском острове решили не закрывать.
    Добрый вечер, уважаемые болельщики. Мы начинаем текстовую трансляцию матча второго тура в группе А между сборными России и Египта.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию второго матча в группе A между сборными России и Египта. Встреча проходит в Санкт-Петербурге, на трибунах — аншлаг.

    После разгрома Саудовской Аравии (5:0) российские болельщики переполнены надеждами на повторение успеха. В случае победы над Египтом сборная России гарантирует себе путевку в плей-офф. Победу россиян предсказывают и букмекеры, и эрмитажный кот-оракул Ахилл. Впрочем, при определенном раскладе российскую команду устроит и ничья.

    Египтяне на этот матч настроены решительно. В этом матче, как ожидается, команду «фараонов» усилит один из лучших нападающих мира Мохамед Салах, пропустивший начало турнира из-за травмы. Однако в стане сборной России заверили: как остановить Салаха, они знают.
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