Хорватский президент в футболке смотрела игру с датчанами на общей трибуне

В Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала
ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла по пенальти команду Дании и стала соперником россиян в четвертьфинале турнира. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смотрела игру вместе с фанатами на общей трибуне.
Глава государства поделилась впечатлениями от происходившего на поле и рассказала, почему не заняла место в зоне для ВИП-персон, передает ТАСС.
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Мне хотелось продемонстрировать, что я такая же болельщица, как все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, хотя дресс-код в ВИП-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде».
Грабар-Китарович отметила, что в первом и втором таймах хорватские футболисты смотрелись несколько лучше соперников, но в дополнительное время датчане показали, на что они способны.
Колинда Грабар-Китарович: «К сожалению, Модрич не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии 11-метровых, стал героем матча и помог команде выйти в ¼ финала. Нельзя не отметить Златко Далича, который проявил себя как отличный тренер, психолог. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший».
Колинда Грабар-Китарович отметила, что ее восхиил стадион в Нижнем Новгороде и теплым приемом местных властей. Хорватская сборная в ¼ финала встретится с российской, которая ранее также по пенальти обыграла команду Испании. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Мне хотелось продемонстрировать, что я такая же болельщица, как все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, хотя дресс-код в ВИП-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде».
Грабар-Китарович отметила, что в первом и втором таймах хорватские футболисты смотрелись несколько лучше соперников, но в дополнительное время датчане показали, на что они способны.
Колинда Грабар-Китарович: «К сожалению, Модрич не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии 11-метровых, стал героем матча и помог команде выйти в ¼ финала. Нельзя не отметить Златко Далича, который проявил себя как отличный тренер, психолог. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший».
Колинда Грабар-Китарович отметила, что ее восхиил стадион в Нижнем Новгороде и теплым приемом местных властей. Хорватская сборная в ¼ финала встретится с российской, которая ранее также по пенальти обыграла команду Испании. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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