Более половины американцев назвали Трампа нечестным человеком

Около половины участников опроса в США назвали Дональда Трампа расистом и нечестным человеком.
49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Таковы результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом в США. При этом около 47% опрошенных заявили, что не считают Трампа расистом, однако нашли у него другие отрицательные качества.
Около 58% опрошенных заявили, что не считают Трампа честным человеком, около 55% уверены, что у него нет лидерских качеств, и еще около 55% респондентов считают, что Трамп не заботится о простых американцах. Участники опроса также осудили миграционную политику Трампа: практику разлучения нелегальных мигрантов с их детьми респонденты охарактеризовали как «плохую», «ужасную», «ошибочную».
В целом, работу Трампа на президентском посту не одобряют 55% опрошенных. 40% респондентов заявили, что деятельность Трампа одобряют.
Кроме того, результаты опроса показали, что около 53% американцев одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а около 51% считают правильным политику Трампа в отношении КНДР.
Около 58% опрошенных заявили, что не считают Трампа честным человеком, около 55% уверены, что у него нет лидерских качеств, и еще около 55% респондентов считают, что Трамп не заботится о простых американцах. Участники опроса также осудили миграционную политику Трампа: практику разлучения нелегальных мигрантов с их детьми респонденты охарактеризовали как «плохую», «ужасную», «ошибочную».
В целом, работу Трампа на президентском посту не одобряют 55% опрошенных. 40% респондентов заявили, что деятельность Трампа одобряют.
Кроме того, результаты опроса показали, что около 53% американцев одобряют предстоящую встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а около 51% считают правильным политику Трампа в отношении КНДР.
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