Кремль: Путин и Трамп могут провести встречу в Хельсинки тет-а-тет

В Кремле допускают возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине, отмечают, что глава российского государства чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, которые удобны для его визави.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность и предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов — Путина и Трампа — с глазу на глаз».
Отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит предлагаемый американской стороной формат встречи, он заявил: «Абсолютно подходит».
Дмитрий Песков: «Вы знаете, что президент Путин, скажем так, комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам».
Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран. Ожидается, что встреча продлится несколько часов: планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.
Ранее в СМИ также появилась информации о желании американского лидера Дональда Трампа провести конфиденциальную беседу с Владимиром Путиным в начале саммита. И уже после этого к лидерам присоединятся члены их делегаций.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Ранее в Белом доме отмечали также, что Трамп планирует обсудить с Путиным предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.
Отвечая на вопрос, насколько Кремлю подходит предлагаемый американской стороной формат встречи, он заявил: «Абсолютно подходит».
Дмитрий Песков: «Вы знаете, что президент Путин, скажем так, комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам».
Президент РФ Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран. Ожидается, что встреча продлится несколько часов: планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.
Ранее в СМИ также появилась информации о желании американского лидера Дональда Трампа провести конфиденциальную беседу с Владимиром Путиным в начале саммита. И уже после этого к лидерам присоединятся члены их делегаций.
Ожидается, что главы двух государств будут говорить о стратегической стабильности, контроле над ядерным оружием, а также ситуации на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Ранее в Белом доме отмечали также, что Трамп планирует обсудить с Путиным предполагаемое вмешательство российской стороны в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.
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