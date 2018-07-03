    Трамп: если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей

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    • Фото: Reuters © 2018, EricThayer
    Трамп: если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей

    Трамп: если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей

    Трамп: если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей
  • Фото: Reuters © 2018, EricThayer

    • Американский президент Дональд Трамп доволен контактами с КНДР и заявил, что смог предотвратить войну.

    На своей странице в Twitter глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты проводят множество успешных переговоров с Северной Кореей, и отметил, что за последние 8 месяцев Пхеньян не проводил испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

    «Много хороших разговоров с Северной Кореей, все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний за 8 месяцев. Вся Азия в восторге! Только оппозиционная партия, в которую входят фейковые новости, недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — написал Дональд Трамп.




    В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР — США с участием Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение, к котором Соединенные Штаты обязались предоставить гарантии властям КНДР, а Пхеньян подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

    Последнее испытание баллистической ракеты КНДР устраивала 28 ноября 2017 года. Тогда Северная Корея объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна ударить по любому району на территории США.

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