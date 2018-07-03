Трамп: если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей

Американский президент Дональд Трамп доволен контактами с КНДР и заявил, что смог предотвратить войну.
На своей странице в Twitter глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты проводят множество успешных переговоров с Северной Кореей, и отметил, что за последние 8 месяцев Пхеньян не проводил испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.
«Много хороших разговоров с Северной Кореей, все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний за 8 месяцев. Вся Азия в восторге! Только оппозиционная партия, в которую входят фейковые новости, недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — написал Дональд Трамп.
В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР — США с участием Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение, к котором Соединенные Штаты обязались предоставить гарантии властям КНДР, а Пхеньян подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Последнее испытание баллистической ракеты КНДР устраивала 28 ноября 2017 года. Тогда Северная Корея объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна ударить по любому району на территории США.
«Много хороших разговоров с Северной Кореей, все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний за 8 месяцев. Вся Азия в восторге! Только оппозиционная партия, в которую входят фейковые новости, недовольна. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — написал Дональд Трамп.
Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.
В июне в Сингапуре состоялся саммит КНДР — США с участием Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение, к котором Соединенные Штаты обязались предоставить гарантии властям КНДР, а Пхеньян подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Последнее испытание баллистической ракеты КНДР устраивала 28 ноября 2017 года. Тогда Северная Корея объявила о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна ударить по любому району на территории США.
Комментарии