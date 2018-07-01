    По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа. США, Трамп Дональд, мигранты, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПо США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

    По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

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    По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

    По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

    По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

      В США прошли массовые демонстрации против миграционной политики Дональда Трампа.

      Самые масштабные шествия состоялись в Нью-Йорке. Тысячи несогласных собрались у Бруклинского моста. Они потребовали оставить в покое семьи иммигрантов, освободить задержанных и прекратить их преследование.

      Масштабная демонстрация прошла и в Вашингтоне. В сквере у Белого дома собрались несколько тысяч человек. Акции протеста также состоялись на границе с Мексикой — возле центров содержания мигрантов — и в Нью-Джерси, где сейчас отдыхает Трамп.

      Сам американский лидер на фоне этих демонстраций вновь призвал к депортации нелегалов без решения суда. В своём Twitter он назвал законы, которые требуют судебного постановления для выдворения иностранцев, «самыми глупыми в мире».

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