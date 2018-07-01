По США прокатилась волна демонстраций против миграционной политики Трампа

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Самые масштабные шествия состоялись в Нью-Йорке. Тысячи несогласных собрались у Бруклинского моста. Они потребовали оставить в покое семьи иммигрантов, освободить задержанных и прекратить их преследование.Масштабная демонстрация прошла и в Вашингтоне. В сквере у Белого дома собрались несколько тысяч человек. Акции протеста также состоялись на границе с Мексикой — возле центров содержания мигрантов — и в Нью-Джерси, где сейчас отдыхает Трамп.Сам американский лидер на фоне этих демонстраций вновь призвал к депортации нелегалов без решения суда. В своём Twitter он назвал законы, которые требуют судебного постановления для выдворения иностранцев, «самыми глупыми в мире».