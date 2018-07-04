Порошенко назвал украинскую православную церковь «матерью» русской

Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир был крестителем Украины, а не Руси.
Президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую православную церковь первичной по отношению к русской церкви. Такое заявление он сделал в интервью сербскому телеканалу РТС, отрывки из которого опубликовала пресс-служба президента. По словам Порошенко, именно тогда была создана независимая украинская церковь.
Пётр Порошенко, президент Украины: «28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была „матерью“ для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот».
Напомним, весной этого года Порошенко заявил о необходимости предоставления автокефалии Украинской православной церкви на основе непризнанной церкви Киевского патриархата. Президент Украины уже направил соответствующее прошение патриарху Константинопольскому Варфоломею, но во Вселенском патриархате заявили, что предоставление автокефалии должны одобрить все поместные церкви.
На Украине сейчас действуют фактически три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и непризнанные православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не против объединения церквей, однако выразили опасения, что на данном этапе это приведет к новым проблемам: церковь Киевского патриархата пользуется поддержкой радикалов, которые громят и поджигают храмы Московского патриархата, обвиняя церковь в сепаратизме.
Пётр Порошенко, президент Украины: «28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была „матерью“ для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот».
Напомним, весной этого года Порошенко заявил о необходимости предоставления автокефалии Украинской православной церкви на основе непризнанной церкви Киевского патриархата. Президент Украины уже направил соответствующее прошение патриарху Константинопольскому Варфоломею, но во Вселенском патриархате заявили, что предоставление автокефалии должны одобрить все поместные церкви.
На Украине сейчас действуют фактически три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и непризнанные православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не против объединения церквей, однако выразили опасения, что на данном этапе это приведет к новым проблемам: церковь Киевского патриархата пользуется поддержкой радикалов, которые громят и поджигают храмы Московского патриархата, обвиняя церковь в сепаратизме.
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