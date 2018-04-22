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    Вселенский патриархат обсудит вопрос украинской автокефалии с другими церквями

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    Вселенский патриархат обсудит вопрос украинской автокефалии с другими церквями

    Вселенский патриархат обсудит вопрос украинской автокефалии с другими церквями

    Константинопольский патриархат не сможет рассмотреть вопрос о независимости украинской церкви без согласования с другими церквями.

    Об этом написал в своем Facebook заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

    Николай Данилевич: «Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим провести близкое общение с другими православными церквями с целью их информирования и согласования с ними».

    Данилевич пояснил, что Константинопольский патриархат отвечает за общеправославное единство и «во-первых, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало, а во-вторых, будет согласовывать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными православными церквями».

    «Верующим канонической Украинской православной церкви можно спать спокойно», — заключил Данилевич.

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат начинает процесс создания автокефальной украинской церкви. Само обращение о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви» было подписано украинскими священниками и политиками во вторник.

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    На Украине сейчас действуют фактически три православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата и непризнанные православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Разговоры о «собственной церкви» на Украине идут еще с начала 1990-х. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не против объединения церквей, однако выразили опасения, что на данном этапе это приведет к новым проблемам: церковь Киевского патриархата пользуется поддержкой радикалов, которые громят и поджигают храмы Московского патриархата, обвиняя церковь в сепаратизме.

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