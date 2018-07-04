МЧС готово помочь в спасении школьников из затопленной тайской пещеры

В российском МЧС заявили о готовности присоединиться к операции по спасению школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде.
В ведомстве подчеркнули, что при получении официального обращения от властей Таиланда российские спасатели будут направлены в страну для участия в операции, сообщает РИА Новости.
Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня. Они отравились в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливня и наводнения. Поиски школьников продолжались 10 дней. Детей и их тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. При этом операция обещает быть куда сложнее и опаснее, чем поиски. Дело в том, что вариант бурения шахты и эвакуации юных футболистов через потолок пещеры провалился — все надежды разбились о толстый гранитный слой в горной породе. Поэтому детям, которые почти не умеют плавать, придется нырять в масках и с аквалангами.
При этом времени у спасателей почти не осталось. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, которые могут затопить полость, где находятся дети.
Напомним, 12 юных футболистов и их тренер пропали 23 июня. Они отравились в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за ливня и наводнения. Поиски школьников продолжались 10 дней. Детей и их тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. При этом операция обещает быть куда сложнее и опаснее, чем поиски. Дело в том, что вариант бурения шахты и эвакуации юных футболистов через потолок пещеры провалился — все надежды разбились о толстый гранитный слой в горной породе. Поэтому детям, которые почти не умеют плавать, придется нырять в масках и с аквалангами.
При этом времени у спасателей почти не осталось. Короткий период хорошей погоды с солнцем и без дождей заканчивается, в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, которые могут затопить полость, где находятся дети.
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