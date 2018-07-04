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    Роналду отказался от номера люкс в Саранске и жил в дешевых апартаментах

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    • Фото: Liewig Christian / Abaca Press / ТАСС
    Роналду отказался от номера люкс в Саранске и жил в дешевых апартаментах

    Роналду отказался от номера люкс в Саранске и жил в дешевых апартаментах

    Роналду отказался от номера люкс в Саранске и жил в дешевых апартаментах
  • Фото: Liewig Christian / Abaca Press / ТАСС

    • Номер гостиницы в Саранске, где жил Криштиану Роналду, стоил 4300 рублей в сутки.

    Как сообщает портал «Столица-С», нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем с Ираном останавливался в одноместном номере стоимостью 4300 рублей в сутки.

    Обладатель пяти «Золотых мячей», доход которого превышает 100 млн долларов в год, решил отказаться от дорогого люкса и попросил администраторов гостиницы поселить его на шестом этаже в самых простых апартаментах. Уезжая, Роналду оставил автограф в книге отзывов и предложений и на футбольном мяче.

    Ранее нападающий сборной Португалии заявил, что приятно удивлен организацией чемпионата мира по футболу в России. По словам Роналду, он чувствовал себя счастливым.

    Сборная Португалии потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покинула турнир. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи, которая состоялась 30 июня, завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.

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