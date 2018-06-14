Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Новый контракт с клубом «Барселона» позволил Лионелю Месси стать самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes, впервые опередив в этом рейтинге Криштиану Роналду.
Месси удалось достичь такого результата благодаря новому контракту со своим клубом, заключенному осенью 2017 года. Доход спортсмена с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года составил 111 млн долларов, 84 млн долларов из которых — это зарплата и бонусы в «Барселоне», а 27 млн долларов — доход от рекламы. Доход нападающего «Реала» и сборной Португалии Роналду составил за этот же период 108 млн долларов. Доход Роналду от рекламы в сравнении с прошлым годом вырос на треть и составил 47 млн долларов.
Третье место в рейтинге занял форвард сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар (90 млн долларов за год). В десятку самых высокооплачиваемых футболистов вошли также Поль Погба (сборная Франции, «Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Анхель ди Мария (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Тиагу Силва (Бразилия, «ПСЖ»), Хамес Родригес (Колумбия, «Бавария»).
Месси удалось достичь такого результата благодаря новому контракту со своим клубом, заключенному осенью 2017 года. Доход спортсмена с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года составил 111 млн долларов, 84 млн долларов из которых — это зарплата и бонусы в «Барселоне», а 27 млн долларов — доход от рекламы. Доход нападающего «Реала» и сборной Португалии Роналду составил за этот же период 108 млн долларов. Доход Роналду от рекламы в сравнении с прошлым годом вырос на треть и составил 47 млн долларов.
Третье место в рейтинге занял форвард сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар (90 млн долларов за год). В десятку самых высокооплачиваемых футболистов вошли также Поль Погба (сборная Франции, «Манчестер Юнайтед»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Анхель ди Мария (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Тиагу Силва (Бразилия, «ПСЖ»), Хамес Родригес (Колумбия, «Бавария»).
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