Сборная Аргентины провела первую открытую тренировку в Подмосковье

Сборная Аргентины предпочла не уезжать далеко от столицы и арендовала базу в подмосковных Бронницах. Сегодня команда провела первую открытую тренировку, попасть на которую удалось 500 зрителей.
Как отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, этот живописный полуостров между Москвой-рекой и озером Бельским аргентинские квартирьеры присмотрели давно. Тишина, покой, вид на купола собора Архангела Михаила, а еще суперсовременная база, принадлежащая школе олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина. Бывший мэр Бронниц на любимое футбольное детище сил не жалел, обновление комплекса перед мундиалем обошлось в миллион евро.
Накануне прибытия сборной на базу завезли три тонны традиционных продуктов аргентинского производства: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате. Команда под предводительством Лионеля Месси довольна и местом, и содержанием футбольной базы.
Рикардо Лагорио, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ: «Мы очень гордимся, что наши футболисты живут и тренируются в Бронницах. Сотрудники спортивной базы очень помогают команде, и я хотел бы их за это поблагодарить».
Посольство Аргентины пообещало: ЧМ-2018 посетят более 20 тысяч болельщиков из страны танго. Сегодня окрестности футбольной базы в Бронницах оглашала громкая испанская речь. Истории рассказывали самые удивительные.
Сантьяго Реале: «В общей сложности путешествие продолжалось около трех месяцев. Я пересек 12 стран — всего 4000 километров. Сначала от Аргентины я долетел до Барселоны на самолете, там арендовал велосипед, пересек всю Францию, из Германии я спустился в Австрию, проехал Чехию, Польшу, Литву. Мое путешествие завершилось в Санкт-Петербурге».
Федерико Хавьер: «От Аргентины я долетел до Барселоны. Оттуда я начал свое путешествие на автобусах, поездах, но в основном автостопом. Ночевал на улицах. В Москве я тоже заночевал на Красной площади. Утром меня разбудила полиция, но когда узнали, что я болельщик, сказали, что нет никаких проблем».
Телекамеры аргентинских каналов плотно оккупировали боковую бровку тренировочного поля. В центре внимания — Лионель Месси. В тихих Бронницах футбольный гуру встретит свой 31-й день рождения.
На групповом этапе турнира сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
Накануне прибытия сборной на базу завезли три тонны традиционных продуктов аргентинского производства: говядину, свинину, вареную сгущенку, мате. Команда под предводительством Лионеля Месси довольна и местом, и содержанием футбольной базы.
Рикардо Лагорио, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ: «Мы очень гордимся, что наши футболисты живут и тренируются в Бронницах. Сотрудники спортивной базы очень помогают команде, и я хотел бы их за это поблагодарить».
Посольство Аргентины пообещало: ЧМ-2018 посетят более 20 тысяч болельщиков из страны танго. Сегодня окрестности футбольной базы в Бронницах оглашала громкая испанская речь. Истории рассказывали самые удивительные.
Сантьяго Реале: «В общей сложности путешествие продолжалось около трех месяцев. Я пересек 12 стран — всего 4000 километров. Сначала от Аргентины я долетел до Барселоны на самолете, там арендовал велосипед, пересек всю Францию, из Германии я спустился в Австрию, проехал Чехию, Польшу, Литву. Мое путешествие завершилось в Санкт-Петербурге».
Федерико Хавьер: «От Аргентины я долетел до Барселоны. Оттуда я начал свое путешествие на автобусах, поездах, но в основном автостопом. Ночевал на улицах. В Москве я тоже заночевал на Красной площади. Утром меня разбудила полиция, но когда узнали, что я болельщик, сказали, что нет никаких проблем».
Телекамеры аргентинских каналов плотно оккупировали боковую бровку тренировочного поля. В центре внимания — Лионель Месси. В тихих Бронницах футбольный гуру встретит свой 31-й день рождения.
На групповом этапе турнира сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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