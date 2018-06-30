Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

Сборная Португалии потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покидает турнир в России.
Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Уругвая. В составе победителей дважды отличился нападающий Эдинсон Кавани (на 7-й и 62-й минутах). Завершить победный матч Кавани не удалось. Во втором тайме он получил травму и был вынужден уйти с поля. На замену ему на 74-й минуте вышел форвард Кристиан Стуани.
Кавани был признан лучшим игроком матча.
Единственный гол в ворота победителей забил португалец Пепе на 55-й минуте встречи.
В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.
Кавани был признан лучшим игроком матча.
Единственный гол в ворота победителей забил португалец Пепе на 55-й минуте встречи.
В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.
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