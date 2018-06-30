    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Сборная Португалии потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покидает турнир в России.

    Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Уругвая. В составе победителей дважды отличился нападающий Эдинсон Кавани (на 7-й и 62-й минутах). Завершить победный матч Кавани не удалось. Во втором тайме он получил травму и был вынужден уйти с поля. На замену ему на 74-й минуте вышел форвард Кристиан Стуани.

    Кавани был признан лучшим игроком матча.

    Единственный гол в ворота победителей забил португалец Пепе на 55-й минуте встречи.

    В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

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