    Португалия вслед за Аргентиной вылетела с ЧМ-2018

    Сборная Уругвая ведет после первого тайма в матче против Португалии

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Сборная Уругвая ведет после первого тайма в матче против Португалии

    Сборная Уругвая ведет после первого тайма в матче против Португалии

    Сборная Уругвая ведет после первого тайма в матче против Португалии
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Сборная Уругвая ведет в счете после первого тайма в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Португалии. Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Мяч в ворота португальцев на первых минутах матча после навеса Суареса отправил нападающий Эдинсон Кавани.

    Ранее сборная Франции сумела обыграть команду Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:3. Среди французов отличились Антуан Гризманн (13-я минута), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). В составе сборной Аргентины мяч в ворота соперника отправили Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).

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