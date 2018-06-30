Сборная Уругвая ведет после первого тайма в матче против Португалии

Сборная Уругвая ведет в счете после первого тайма в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Португалии. Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.
Мяч в ворота португальцев на первых минутах матча после навеса Суареса отправил нападающий Эдинсон Кавани.
Ранее сборная Франции сумела обыграть команду Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:3. Среди французов отличились Антуан Гризманн (13-я минута), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). В составе сборной Аргентины мяч в ворота соперника отправили Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).
Ранее сборная Франции сумела обыграть команду Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 4:3. Среди французов отличились Антуан Гризманн (13-я минута), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). В составе сборной Аргентины мяч в ворота соперника отправили Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).
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