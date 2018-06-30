Франция обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Франции в драматичном поединке 1/8 финала чемпионата мира обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал.

6239 Аргентина

Франция

футбол

Матч в Казани завершился со счетом 4:3 в пользу Франции.



Счет на 13-й минуте встречи с пенальти открыл полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн. Статус-кво на 41-й минуте восстановил дальним и неберущимся ударом Анхель Ди Мария.



В начале второго тайма сборная Аргентины благодаря хитрому и неожиданному для вратаря голу Габриэлья Меркадо вышла вперед. После этого французы включили дополнительные скорости, ринулись отыгрываться, и счет стал равным уже через девять минут: отличился защитник сборной Франции Бенжамен Павар.



А вскоре за дело взялся молодой французский форвард Килиан Мбаппе, который не просто вывел свою сборную вперед, но и с разницей в четыре минуты оформил дубль — 4:2.



Уже в компенсированное арбитром время сборная Аргентины подарила своим болельщикам надежду — Серхио Агуэро сократил разрыв до минимального, но на большее южноамериканцам не хватило времени. Сборная Франции празднует трудовую победу и ждет результата встречи Уругвай — Португалия, которые сыграют в Сочи сегодня же.



Добавим также, что матч получился жарким не только по количеству забитых мячей, но и по числу предупреждений — восемь желтых карточек на двоих. Один из провинившихся — Блез Матюиди из-за перебора предупреждений пропустит четвертьфинал.



Матч в Казани прошел при аншлаге — на стадионе присутствовали 42 873 человека.