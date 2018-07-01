    «Чувствовал себя счастливым»: Роналду оценил организацию ЧМ-2018

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    «Чувствовал себя счастливым»: Роналду оценил организацию ЧМ-2018

    «Чувствовал себя счастливым»: Роналду оценил организацию <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что приятно удивлен организацией чемпионата мира по футболу в России.

    По словам Роналду, он чувствовал себя во время чемпионата счастливым, передает канал Globo.

    Криштиану Роналду, футболист: «Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым».

    Сборная Португалии в субботу потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покинула турнир. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.

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