«Чувствовал себя счастливым»: Роналду оценил организацию ЧМ-2018

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что приятно удивлен организацией чемпионата мира по футболу в России.
По словам Роналду, он чувствовал себя во время чемпионата счастливым, передает канал Globo.
Криштиану Роналду, футболист: «Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым».
Сборная Португалии в субботу потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покинула турнир. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.
Криштиану Роналду, футболист: «Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым».
Сборная Португалии в субботу потерпела поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая и покинула турнир. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев.
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