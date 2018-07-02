    Сулейман Керимов вернулся из Франции в Россию

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    Сулейман Керимов вернулся из Франции в Россию

    Сулейман Керимов вернулся из Франции в Россию

    Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию.

    О возвращении Сулеймана Керимова в РФ ТАСС сообщили в подразделении российского генконсульства в Марселе. Там российскому сенатору оказывали консульскую поддержку.

    Представитель генконсульства РФ: «В пятницу (29 июня) господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию».

    смотретьВласти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова
    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова
    Ранее стало известно, что Франция сняла с члена Совфеда Сулеймана Керимова обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

    Напомним, Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке недвижимости. Суд отпустил сенатора под залог в 40 млн евро и подписку о невыезде. С разрешения суда Керимов дважды ездил в Россию.


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