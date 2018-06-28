    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова. Совет Федерации, Франция, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова

    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова

    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова

    Власти Франции сняли все обвинения с сенатора Керимова
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

      • Франция сняла с члена Совфеда Сулеймана Керимова обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

      Французские власти сняли с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

      Источник: «С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог».

      Адвокат Керимова Никита Сычев подтвердил РИА Новости эту информацию.

      Напомним, Сулейман Керимов был задержан в Ницце в ноябре прошлого года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке недвижимости. Суд отпустил сенатора под залог в 40 млн евро и подписку о невыезде. С разрешения суда Керимов дважды ездил в Россию.


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