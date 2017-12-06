Суд во Франции отказался арестовывать Керимова

Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов останется на свободе под подпиской о невыезде.
Сегодня Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс отказал прокуратуре Ниццы в аресте российского бизнесмена.
При этом суд решил увеличить сумму залога с 5 млн евро до 40 млн евро, передает ТАСС.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце в конце ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Также сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег. По данным прокуратуры, речь идет о сумме до 750 млн евро.
Ранее в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. А МИД РФ направил официальную ноту властям Франции.
При этом суд решил увеличить сумму залога с 5 млн евро до 40 млн евро, передает ТАСС.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце в конце ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Также сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег. По данным прокуратуры, речь идет о сумме до 750 млн евро.
Ранее в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. А МИД РФ направил официальную ноту властям Франции.
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