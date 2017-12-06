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    Суд во Франции отказался арестовывать Керимова

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Суд во Франции отказался арестовывать Керимова

    Суд во Франции отказался арестовывать Керимова

    Суд во Франции отказался арестовывать Керимова
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов останется на свободе под подпиской о невыезде.

    Сегодня Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс отказал прокуратуре Ниццы в аресте российского бизнесмена.

    При этом суд решил увеличить сумму залога с 5 млн евро до 40 млн евро, передает ТАСС.

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    Напомним, Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце в конце ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Также сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег. По данным прокуратуры, речь идет о сумме до 750 млн евро.

    Ранее в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. А МИД РФ направил официальную ноту властям Франции.

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