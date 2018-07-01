«Музыка изменилась»: саммит ЕС обнажил острый конфликт поколений в Европе

На саммите ЕС европейским лидерам пришлось оказывать беспрецедентное воздействие на итальянского премьера Джузеппе Конте, который отказался подписывать итоговый документ первого дня. А в нем и положения миграционной политики, и торговые войны, и продление антироссийских санкций. Вот он европейский кризис поколений. К власти во многих странах пришли молодые амбициозные политики.
Но десятичасового прессинга Джузеппе Конте все же не выдержал.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Но мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки со стороны Италии не было».
Причем продлевали эти санкции уже под утро, по-быстрому, без обсуждения. При этом ЕС с 2014 года потерял на экспорте в Россию 30 млрд евро, из них 11 млрд приходятся на Германию, а 80% немецких компаний, 75% австрийских и 70% итальянских считают, что их правительства должны в одностороннем порядке выйти из режима санкций.
Готфрид Кнайфел, глава Института экономики Верхней Австрии: «Санкции продляют, потому что США этого хотят. Европейский союз продлил их еще на полгода, но мы считаем, что экономика должна, скорее, быть мостом, нежели оружием».
Жанлука Савоини, президент Ассоциации Ломбардия-Россия: «Должен победить здравый смысл. Санкции в первую очередь подрывают экономики самих стран ЕС. Буквально во всех странах предприниматели терпят убытки и резко осуждают такую политику. Даже в Германии очень негативно относятся к санкциям и понимают важность отношений с Россией».
И вот новый и молодой вице-премьер Италии Маттео Сальвини делает, по сути, знаковое заявление в стиле: пусть на этот раз у нас не вышло, но мы свою задачу выполним.
Маттео Сальвини, глава МВД, вице-премьер Италии: «Наше правительство держит это на контроле. Малый бизнес, собственники, фермеры, торговцы — все говорят нам, что санкции не работают. И мы будем продолжать говорить нет на этом фронте. Мы здесь всего месяц, а Европа уже поняла, что в Италии музыка изменилась».
Музыка изменилась не только в Италии. Европа явно переживает кризис поколений.
Пьер-Эммануэль Томанн, директор геополитических исследований Европейского института международных отношений: «Есть те, кто формировался и продолжает следовать европейскому проекту
80–90-х годов, когда мир был однополярным и зависел от США, такие вот глобалисты. А есть новые лидеры, которых нынешняя Европа не устраивает. Я бы их назвал национал-реалистами».
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я очень оптимистично настроена после сегодняшних переговоров. Мы действительно сможем продолжить наше взаимодействие, даже несмотря на то, что у нас еще есть много работы по тем спорным пунктам, где надо навести мосты».
Но ситуация меняется очень быстро. И вот уже брюссельский корреспондент немецкого телевидения обращается к канцлеру с открытым письмом: «Освободите место канцлера для преемника, чье имя не так отягощено, как ваше, к кому в Европе будут прислушиваться, кто сможет увидеть и соблюдать интересы каждого. Давайте начнем сначала».
И кто же тот самый преемник? Британская The Guardian назвала его еще два года назад — это министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он открыто заявляет, что власти страны неспособны поддерживать порядок и законность, и что вместо 250 сотрудников пограничной охраны должны работать 100 тысяч. Шпана в этом году впервые пригласили на заседание знаменитого Бильдербергского клуба, который называют теневым мировым правительством. В свое время именно здесь впервые был представлен публике никому доселе неизвестный Эммануэль Макрон.
Судя по всему, после Австрии и Италии конфликт поколений назревает и в Германии. Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Но мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки со стороны Италии не было».
Причем продлевали эти санкции уже под утро, по-быстрому, без обсуждения. При этом ЕС с 2014 года потерял на экспорте в Россию 30 млрд евро, из них 11 млрд приходятся на Германию, а 80% немецких компаний, 75% австрийских и 70% итальянских считают, что их правительства должны в одностороннем порядке выйти из режима санкций.
Готфрид Кнайфел, глава Института экономики Верхней Австрии: «Санкции продляют, потому что США этого хотят. Европейский союз продлил их еще на полгода, но мы считаем, что экономика должна, скорее, быть мостом, нежели оружием».
Жанлука Савоини, президент Ассоциации Ломбардия-Россия: «Должен победить здравый смысл. Санкции в первую очередь подрывают экономики самих стран ЕС. Буквально во всех странах предприниматели терпят убытки и резко осуждают такую политику. Даже в Германии очень негативно относятся к санкциям и понимают важность отношений с Россией».
И вот новый и молодой вице-премьер Италии Маттео Сальвини делает, по сути, знаковое заявление в стиле: пусть на этот раз у нас не вышло, но мы свою задачу выполним.
Маттео Сальвини, глава МВД, вице-премьер Италии: «Наше правительство держит это на контроле. Малый бизнес, собственники, фермеры, торговцы — все говорят нам, что санкции не работают. И мы будем продолжать говорить нет на этом фронте. Мы здесь всего месяц, а Европа уже поняла, что в Италии музыка изменилась».
Музыка изменилась не только в Италии. Европа явно переживает кризис поколений.
Пьер-Эммануэль Томанн, директор геополитических исследований Европейского института международных отношений: «Есть те, кто формировался и продолжает следовать европейскому проекту
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Я очень оптимистично настроена после сегодняшних переговоров. Мы действительно сможем продолжить наше взаимодействие, даже несмотря на то, что у нас еще есть много работы по тем спорным пунктам, где надо навести мосты».
Но ситуация меняется очень быстро. И вот уже брюссельский корреспондент немецкого телевидения обращается к канцлеру с открытым письмом: «Освободите место канцлера для преемника, чье имя не так отягощено, как ваше, к кому в Европе будут прислушиваться, кто сможет увидеть и соблюдать интересы каждого. Давайте начнем сначала».
И кто же тот самый преемник? Британская The Guardian назвала его еще два года назад — это министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он открыто заявляет, что власти страны неспособны поддерживать порядок и законность, и что вместо 250 сотрудников пограничной охраны должны работать 100 тысяч. Шпана в этом году впервые пригласили на заседание знаменитого Бильдербергского клуба, который называют теневым мировым правительством. В свое время именно здесь впервые был представлен публике никому доселе неизвестный Эммануэль Макрон.
Судя по всему, после Австрии и Италии конфликт поколений назревает и в Германии. Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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