Макрон: ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что политика Евросоюза в отношении России не является агрессивной. Об этом он заявил по итогам двухдневного саммита ЕС.
Эммануэль Макрон: «Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это».
Он добавил, что ЕС стремится к политике добрососедства с соседними странами. Французский лидер напомнил, что уже говорил об этом в мае, в ходе своего визита в Санкт-Петербург.
Отвечая на вопрос о возможных разногласиях с новым премьером Италии Джузеппе Конте по ряду важных вопросов, в том числе по антироссийским санкциям, Макрон заявил, что видит возможность для налаживания продуктивного диалога.
Эммануэль Макрон: «Мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки (со стороны Италии) не было».
Как сообщалось ранее, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о том, что санкционный режим в отношении России останется без изменений и будет продлен еще на полгода. Официально об этом, как ожидается, объявят на следующей неделе. Глава Совета министров Италии Джузеппе Конте ранее высказывался против автоматического продления санкций в отношении России.
Он добавил, что ЕС стремится к политике добрососедства с соседними странами. Французский лидер напомнил, что уже говорил об этом в мае, в ходе своего визита в Санкт-Петербург.
Отвечая на вопрос о возможных разногласиях с новым премьером Италии Джузеппе Конте по ряду важных вопросов, в том числе по антироссийским санкциям, Макрон заявил, что видит возможность для налаживания продуктивного диалога.
Эммануэль Макрон: «Мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки (со стороны Италии) не было».
Как сообщалось ранее, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о том, что санкционный режим в отношении России останется без изменений и будет продлен еще на полгода. Официально об этом, как ожидается, объявят на следующей неделе. Глава Совета министров Италии Джузеппе Конте ранее высказывался против автоматического продления санкций в отношении России.
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