    Макрон: ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России

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    Макрон: ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России

    Макрон: ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России

    Макрон: ЕС не проводит агрессивной политики в отношении России
  • Фото: Associated Press © 2018, Geert Vanden Wijngaert

    • Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что политика Евросоюза в отношении России не является агрессивной. Об этом он заявил по итогам двухдневного саммита ЕС.

    Эммануэль Макрон: «Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это».

    Он добавил, что ЕС стремится к политике добрососедства с соседними странами. Французский лидер напомнил, что уже говорил об этом в мае, в ходе своего визита в Санкт-Петербург.

    Отвечая на вопрос о возможных разногласиях с новым премьером Италии Джузеппе Конте по ряду важных вопросов, в том числе по антироссийским санкциям, Макрон заявил, что видит возможность для налаживания продуктивного диалога.

    Эммануэль Макрон: «Мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки (со стороны Италии) не было».

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    Как сообщалось ранее, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о том, что санкционный режим в отношении России останется без изменений и будет продлен еще на полгода. Официально об этом, как ожидается, объявят на следующей неделе. Глава Совета министров Италии Джузеппе Конте ранее высказывался против автоматического продления санкций в отношении России.

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