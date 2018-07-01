    В России вступил в силу резонансный «пакет Яровой»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    В России вступил в силу резонансный «пакет Яровой»

    В России вступил в силу резонансный «пакет Яровой»

    В России вступил в силу резонансный «пакет Яровой»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство (так называемый пакет Яровой), подписанный президентом 7 июля 2016 года.

    Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.

    Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона. В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных.

    смотретьПравительство утвердило сроки хранения данных по «пакету Яровой»
    Правительство утвердило сроки хранения данных по «пакету Яровой»
    Напомним, операторов связи и интернет-компании обязали хранить информацию о фактах разговоров и переписку пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.

    «Пакет Яровой» — не единственное нововведение этого месяца. В июле повышаются тарифы ЖКХ: сумма в платежке увеличивается в среднем на 4%. Самое большое повышение на 6% — в Санкт-Петербурге и Якутии. Кроме того, банки запустят единую систему распознавания клиентов по лицу и голосу.



    «Антитеррористический пакет»: в чем суть новых законов ПОДРОБНО

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru