В России вступил в силу резонансный «пакет Яровой»

С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство (так называемый пакет Яровой), подписанный президентом 7 июля 2016 года.
Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.
Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона. В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных.
Напомним, операторов связи и интернет-компании обязали хранить информацию о фактах разговоров и переписку пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.
«Пакет Яровой» — не единственное нововведение этого месяца. В июле повышаются тарифы ЖКХ: сумма в платежке увеличивается в среднем на 4%. Самое большое повышение на 6% — в Санкт-Петербурге и Якутии. Кроме того, банки запустят единую систему распознавания клиентов по лицу и голосу.
Разъяснения для интернет-компаний правительство опубликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона. В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных.
Напомним, операторов связи и интернет-компании обязали хранить информацию о фактах разговоров и переписку пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Ранее операторы не исключали, что из-за новых правил тарифы на сотовую связь могут возрасти в два-три раза.
«Пакет Яровой» — не единственное нововведение этого месяца. В июле повышаются тарифы ЖКХ: сумма в платежке увеличивается в среднем на 4%. Самое большое повышение на 6% — в Санкт-Петербурге и Якутии. Кроме того, банки запустят единую систему распознавания клиентов по лицу и голосу.
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